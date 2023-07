Danville se dote d’un tableau indicateur pour son terrain de balle

Danville — Remis à niveau, après plus d’une année complète d’inaccessibilité en raison des dommages subits par les vents en février 2022, le terrain de balle de Danville est de nouveau opérationnel depuis le début de la présente saison estivale.

Qui plus est, la ville de Danville a bonifié les équipements du Parc Donald Roy, en ajoutant une cabane de marqueurs ainsi qu’un tableau indicateur au champ centre droit. L’achat et l’installation d’un tableau de pointage numérique faisaient notamment partie des recommandations des conseillers municipaux affiliés aux loisirs, messieurs Pierre Grimard et Richard Lefebvre.

« Peu après notre élection, moi et Richard avons échangé longuement sur nos visions respectives quant aux infrastructures de loisirs dans la municipalité et leurs utilisations. Rapidement nous en sommes venus à la conclusion que nous partagions plusieurs points de vue et avions obtenu sensiblement le même type de son de cloche de la part des citoyens. Ainsi, l’absence d’un tableau pouvait, somme toute, paraitre banal au départ, mais en plus d’être un souhait de longue date pour plusieurs, dans les faits, cela s’avérait représenter un enjeu des plus marqués, afin d’être en mesure d’accueillir des ligues adultes, tournois et joutes de baseball de niveau mineur à Danville. », de confier M. Grimard.

Ce dernier ajouta que le dossier, qui était demeuré au stade de projet jusque-là, a littéralement connu son avancée, lors de la réfection nécessaire du terrain où celui-ci devenait alors un complément fort intéressant. À partir de ce moment, le comité de loisirs, formé de Mme Marie-Pier Dupuis à la direction générale, de Mme Chantale Dallaire (chargée de projet) ainsi que les deux conseillers susmentionnés, s’est penché plus sérieusement sur la possibilité de faire l’achat du dit tableau de pointage.

« L’ensemble du conseil s’est montré favorable à notre proposition et la ville a donc procédé à la commande chez l’entreprise spécialisée, Pointage Pro, à la fin de la dernière année. », a-t-il poursuivi.

Richard Lefebvre réitéra quant à lui, l’importance que revêt pour les élus, de même que l’ensemble de l’équipe municipale, le fait d’être en mesure d’offrir une gamme diversifiée en loisirs, permettant ainsi à la population de se côtoyer et de demeurer active en toute saison.

Mentionnons en terminant que les récentes initiatives et améliorations apportées semblent porter leurs fruits au niveau de l’engouement, alors que les ligues et tournois adultes reprennent graduellement, tandis que certaines activités chapeautées par l’Association de baseball mineur des Sources se dérouleront également prochainement sur la surface de jeu du terrain de la rue Hébert.