Un concours vélo pour tester les trajets sur routes de campagne en gravier

Actualités — L’Étincelle — La MRC du Val-Saint-François poursuit ses efforts afin d’agrandir son offre vélo et ainsi devenir une destination vélo en Estrie. De nouveaux trajets de vélo sur routes de gravier sont proposés aux cyclistes cet été, et nous comptons recueillir leurs expériences de randonnée pour peaufiner de futures boucles de vélo sur le territoire.

Dans le cadre du projet Signature vélo de la MRC, un comité de développement a été mis en place afin de suivre la mise en œuvre du plan directeur 2020-2030. Dans le but de faciliter la pratique du vélo dans le Val et faire rayonner les entreprises agroalimentaires, un des projets consiste à élaborer de nouveaux circuits de vélo sur routes de gravier et de les promouvoir à l’aide de cartes et de l’outil de navigation « Ride with GPS ».

Trois circuits ont été préalablement testés par l’équipe vélo de la MRC, mais il est important d’obtenir l’avis d’autres cyclistes pour assurer leur pertinence et leur convivialité. Les cyclistes sont donc invités à tester les parcours en participant au concours Les Sentinelles de gravelle, entre le 12 juin et le 20 juillet 2023. Pour participer, il suffit de parcourir un ou plusieurs des circuits et de remplir un sondage par circuit afin de partager leur expérience.

Les personnes participantes courent la chance de gagner un des cinq prix suivants :

• Deux paniers de produits agroalimentaires locaux d’une valeur de 200 $ chacun.

• Trois mises au point gratuites chez Mécanique vélo Félix Laroche, d’une valeur de 110 $ chacune.

Les personnes gagnantes seront déterminées par un tirage au sort et annoncées le 21 juillet à 11 h. La date limite pour participer est le 20 juillet à 10 h. Ce concours s’adresse aux personnes âgées de 18 ans ou plus, résidant au Québec.

La participation de la population est importante afin de participer activement au développement d’une offre vélo des plus intéressantes. Les trajets permettront de découvrir de belles parties du territoire en plus des attraits agroalimentaires à proximité des circuits.

Rappelons que l’été dernier, la MRC a signé une entente de près de 1,5 M$ avec le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation dans le cadre du volet Projets « Signature innovation » des MRC du Fonds région et ruralité pour son projet Signature vélo 2020-2030.

« J’invite les cyclistes à utiliser les nouveaux circuits et à donner leur opinion pour en faire bénéficier tous les futurs utilisateurs et utilisatrices. Grâce aux commentaires reçus, l’offre de trajets à vélo sera assurément améliorée. Bonne saison à tous les adeptes ! », mentionne André Bachand, député de Richmond, au nom d’Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales.