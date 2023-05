Près de 350 coureurs à la Course du Tournesol

Windsor — Pas moins de 350 coureurs ont pris part dimanche à la 9e édition de la Course du Tournesol à Windsor.

« Nous sommes très satisfaits de la dernière édition de la Course du Tournesol. Les gens ont bien répondu. La température était convenable, même s’il faisait un petit peu froid. Mais les gens pouvaient se réchauffer à l’intérieur de l’école », affirme Marie-Pierre Morin, professeur d’éducation physique à l’école secondaire du Tournesol et responsable de la course.

La course permet d’amasser de l’argent pour bonifier le profil santé-globale offert aux élèves de cette école secondaire. « Nous pouvons ainsi acheter du matériel ou offrir des sorties aux élèves sans que le coût soit augmenté », précise Mme Morin.

Les coureurs proviennent bien sûr de l’école secondaire du Tournesol, mais aussi de tout le territoire du Val-Saint-François.

Si la course peut avoir lieu, c’est grâce au soutien de nombreux commanditaires dont Location Windsor, Profusion, Desjardins, Clinique dentaire de Windsor, Familiprix Marilyne Isabelle, Re/max Terry Wilkins.

« Je remercie aussi toute l’équipe de bénévoles sans qui l’événement ne pourrait avoir lieu. Il y avait une centaine de personnes qui nous aidaient, dont plusieurs professeurs et parents », souligne Mme Morin.

Chaque participant recevait un t-shirt et une collation. « Afin de maximiser les bénéfices à cette journée, aucune médaille n’a été remise aux coureurs », termine le professeur d’éducation physique.