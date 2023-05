19 000$ amassés pour la Fondation Justin-Lefebvre

Sherbrooke – Le troisième Tournoi de hockey adulte de Sherbrooke, au profit de la Fondation Justin-Lefebvre, a pris fin dimanche après-midi au Complexe sportif Thibault GM de Sherbrooke.

La grande fête du hockey adulte a réuni des dizaines de hockeyeurs qui ont tenté de repartir avec les grands honneurs tout en aidant cette fondation si impliquée et appréciée dans la région estrienne.

Les gagnants du tournoi sont :

- Classe participation : Mighty Ducks de Sherbrooke

- Classe 35 ans et plus : Rockets de Rock Forest

- Classe maison : Draveurs de Trois-Rivières

Avant de remettre les derniers prix aux finalistes et champions de la classe maison, le président du tournoi, Sylvain Donahue, a remis un chèque de 19 000$ au président de la Fondation Justin-Lefebvre, Patrick Lefebvre, et à notre famille à l’honneur de cette troisième édition, Marie-Pier Savaria et Benoit Lefebvre (avec leurs fils Émile et Victor) qui étaient bien émus de recevoir ce montant.

En trois éditions, ce sont plus de 64 000$ qui ont été amassés pour la Fondation Justin- Lefebvre.

Les organisateurs du tournoi souhaitent remercier tous les participants au tournoi ainsi que tous leurs précieux bénévoles et partenaires qui ont contribué à la réussite du tournoi à nouveau cette année.

Enfin, les organisateurs du tournoi tiennent à remercier la famille Savaria–Lefebvre d’avoir accepté leur invitation d’être la famille à l’honneur avec le cher Justin qui, du meilleur siège en ville, a pu voir toutes les belles choses et tous les efforts déployés lors de cette fin de semaine.

Le prochain Tournoi de hockey adulte de Sherbrooke aura lieu du 3 au 5 mai 2024 au Complexe sportif Thibault GM de Sherbrooke et les détails seront dévoilés prochainement pour les inscriptions.