Rencontre amicale de Pickleball à Windsor

Windsor – Le service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire de la Ville de Windsor organisent une rencontre amicale de Pickleball le samedi 29 avril prochain au Centre J. A. Lemay de 9h à 16h. Il s’agit d’une compétition amicale pour tous les citoyens intéressés par le sport, de la 5e année du primaire jusqu’à 100 ans !

Cette activité intergénérationnelle est offerte dans le cadre du déploiement des politiques familiales et Municipalités d’Amie des Aînés (MADA). L’objectif est de permettre une rencontre pour les personnes intéressées à s’initier à ce nouveau sport et à permettre aux joueurs réguliers d’aller à la rencontre de nouveaux joueurs. Pour les jeunes de 16 ans et moins, la présence des parents est requise pour participer. Les gens peuvent s’inscrire seuls ou en équipe, et il reste encore des places !

La cantine de l’aréna sera ouverte afin de permettre aux gens de manger sur place.

L’inscription se tient présentement en ligne, et ce jusqu’au 28 avril 16h via le module d’inscription en ligne : https://mon.accescite.net/42088/fr-ca