Les inscriptions au baseball mineur tardent cette année dans les Sources

Val-des-Sources —La saison de baseball approche à grands pas, alors que les camps d’entrainement sont en cours un peu partout en région.

Si les premiers élans officiels devaient s’effectuer dans quelques semaines au sein de Baseball Québec, il est important de souligner que l’on dénote un ralentissement évident au niveau des inscriptions dans la MRC des Sources.

De ce fait, la direction de l’association Baseball Mineur des Sources, désire rappeler qu’il est toujours possible d’inscrire son enfant à la prochaine saison de baseball.

« Nous sommes à moins d’un mois du début de la saison et il est vrai qu’il nous manque encore des jeunes au sein de la plupart des catégories. Assurément que le niveau 12-13 ans figure parmi l’une des plus problématiques en ce moment, alors que l’on ne compte que quelques inscriptions seulement. On espère qu’ils ne s’agissent-là que d’inscriptions tardives et que le beau temps de la dernière fin de semaine aura eu l’effet de rappeler à tous que l’été est pratiquement à nos portes. », de commenter Mme Cindy Yergeau, présidente du CA de l’association de Baseball dans les Sources.

Bien que la situation ne soit pas alarmante encore, celle-ci demeure tout de même inquiétante, alors que certains jeunes pourraient voir la pratique de leur sport favori être compromise cette année.

Donc, pour ceux et celles qui aimeraient inscrire leurs enfants, ou encore obtenir plus d’informations concernant la prochaine saison, ces derniers peuvent se rendre sur la page Facebook de Baseball mineur des Sources et suivre les indications présentes, envoyer un courriel à l’adresse de messagerie [email protected] ou bien prendre directement contact avec Mme Yergeau en composant le 819-212-0390.