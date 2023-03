Le Desjardins — Wild passe en finale grâce à Jean-Christophe Gauthier

Windsor - Le Desjardins – Wild de Windsor se rend en finale de la Ligue régionale de hockey pour une deuxième année consécutive.

La formation dirigée par Sébastien Letarte a eu le meilleur au compte de 4-3 dans le septième et décisif match de la demi-finale quatre de sept contre le Dynamik Service agricole à Coaticook.

Avec moins de quatre minutes à faire en troisième période, c’est encore Jean-Christophe Gauthier qui a joué les héros en marquant son septième but des séries et deuxième but du match.

C’est ce même Gauthier qui avait procuré la victoire aux Windsorois samedi soir lors du sixième match présenté à Windsor.

Piaget Ntakarutimana (10e) et Mykaël Létourneau (2e) ont réussi les autres filets des vainqueurs dans les deux premières périodes.

William Jacques (6e), Mathieu Boutin (3e) et Cédric Matte (1er) ont répliqué pour le coriace Dynamik. Les Coaticookois ont dirigé 36 tirs vers Alex Leclerc pendant que Félix-Antoine Maheu recevait 30 lancers.

La finale de la LRH débutera ce vendredi contre le JB à Daveluyville et le calendrier de cette finale quatre de sept sera dévoilé en début de semaine.