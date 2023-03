Un jeune homme de Val-des-Sources fait bonne figure aux Jeux du Québec

Val-des-Sources — Après des reports en 2021 et 2022, la 56e finale des jeux du Québec aura finalement pu avoir lieu cette année, alors que celle-ci se déroulait du 3 au 11 mars dernier du côté de Rivière-du-Loup.

Cette importante compétition, réservée aux athlètes québécois de moins de 18 ans, aura certainement su apporter son lot d’expériences enrichissantes à l’ensemble de ses participants. Parmi ceux-ci se retrouvait Eliott Fredette, un jeune taekwondoïste âgé de 12 ans, de Val-des-Sources.

Pratiquant les arts martiaux depuis un peu plus de cinq ans, Eliott qui est actuellement ceinture bleue, en était à une première participation à la finale des jeux du Québec.

Le moins que l’on puisse dire c’est qu’il aura très bien fait, en terminant au pied du podium dans la catégorie U15 Masculin-42 kg.

Arborant les couleurs du Centre-du-Québec, le jeune homme qui s’entraîne sous la férule de l’entraineur Jean Faucher au dojang du club de Taekwondo Bois-Francs à Victoriaville a pu compétitionner chez les 13 ans et plus.

Lors de la finale des jeux, principalement en raison de ses résultats antérieurs. Ce dernier savoure d’ailleurs pleinement sa quatrième place acquise face à des adversaires plus âgés et détenant parfois une ceinture de niveau plus avancé. Ce fût notamment le cas en demi-finale alors qu’Elliott s’est mesuré à un athlète avec une ceinture supérieure et disposant d’une stature corporelle plus imposante.

Le duel n’aura cependant pas été de tout repos, alors que le jeune valsourcien aura livré une opposition des plus honnêtes, en s’inclinant au terme de la 3e et dernière ronde de son combat de demi-finale, complétant ainsi son tournoi avec une fiche de deux gains pour autant de revers.

« J’ai beaucoup apprécié mon expérience. J’étais un peu nerveux avant d’y aller, mais une fois là-bas je me sentais très bien. J’ai eu la chance de rencontrer plein d’autres compétiteurs et même de me faire un nouvel ami qui habite la région de Rivière-du-Loup. », de commenter Eliott en entrevue téléphonique.

Faisant preuve de détermination et d’une passion marquée pour son art, l’étudiant de sixième année à l’école La Passerelle de Val-des-Sources, entreprendra un nouveau volet de son développement sportif l’an prochain, alors qu’il est inscrit en concentration sport-études Taekwondo, à l’école secondaire Le Boisé de Victoriaville.

« Nous sommes tous très fiers de constater son cheminement dans les compétitions. Étant adepte moi-même de cet art martial depuis bon nombre d’années, Eliott avait débuté en famille à l’âge de sept ans et dès lors, nous avions remarqué qu’il se débrouillait déjà plutôt bien. Il progresse continuellement, si bien que depuis la dernière année, il se démarque et se retrouve assez régulièrement sur le podium, ce qui est évidemment très motivant pour lui. », de confier sa mère, Mme Marylène Lambert.

« J’aimerais remercier les gens de mon club de Taekwondo de Victoriaville, mon entraineur Jean Faucher, mon entraineur aux jeux du Québec, François Tremblay et aussi ma mère qui me supporte beaucoup. », de conclure Eliott.

Quant à ses aspirations futures, le jeune athlète nous confie vouloir tout mettre en œuvre pour accentuer sa progression, mettre la main sur la ceinture noire et ensuite tourner son objectif vers les championnats du monde, évoquant même au passage le rêve d’une participation éventuelle aux Jeux olympiques un jour.