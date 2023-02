Les formations du Promutuel du Val-Saint-François ont très bien fait

Richmond — Malgré leur élimination en première ronde, les différentes formations du Promutuel du Val-Saint-François évoluant dans les classes A, B et C ont très bien fait malgré tout lors de la 58e édition du tournoi M-11 Mousquiri qui a pris fin dimanche.

Dès le départ, la compétition s’annonçait difficile pour les différentes formations du Promutuel, lesquelles devaient se qualifier parmi les quatre premières équipes sur les 12 inscrites dans leur classe respective pour pouvoir accéder aux rondes demi-finales.

Classe

Dans la classe C, le Promutuel a subi l’élimination en perdant son troisième match au compte de 4-2 face au Phoenix (1) de Sherbrooke. Justin Thibault et Isaac Bruneau ont été les compteurs des perdants.

Classe B

Dans la classe B, le Promutuel du Val-Saint-François a remporté une victoire de 2-1 sur le Phœnix de Sherbrooke grâce à deux filets d’Alexis Champoux puis se devait de vaincre les Phœnix féminins de Sherbrooke pour espérer poursuivre la compétition. Ce match s’est soldé par un verdict nul de 4-4 et les marqueurs ont été Gael Coderre avec 2 buts, Alexandre St-Pierre et Olivier Larochelle. Jayden St -Pierre a pour sa part récolté 2 passes.

Classe A

Dans la classe A, le Promotuel avait maintenu une fiche de 2 gains et un revers face aux éventuels champions du tournoi, les Cantonniers de Magog et n’a pas été en mesure de se qualifier en raison de son différentiel pour les buts et les buts contre qui n’était pas assez élevé lors du classement servant à déterminer les quatre demi-finalistes.

Texte par Guy Marchand — tournoi Mousquiri