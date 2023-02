Retour réussi pour le tournoi Mousquiri

Richmond – Le tournoi national M-11 Mousquiri a effectué un retour fort bien réussi après deux ans d’absence en raison de la pandémie qui avait forcé l’annulation de la 58e édition. Celle-ci a finalement eu lieu au grand plaisir du comité organisateur et des nombreux spectateurs qui se sont déplacés à l’aréna de Richmond au cours des 13 jours de compétition.

Seule ombre au tableau, une panne de courant d’une durée de 3 heures est survenue vendredi matin vers les 9 heures à la suite d’un bris sur un poteau électrique sur la rue Principale Nord à la hauteur de l’église Ste-Bibiane. Les dirigeants du tournoi ont dû réagir avec rapidité afin que toutes les joutes de la journée soient disputées et trois d’entre elles ont été présentées à l’aréna de Windsor.

« Mis à part cet incident, tout s’est bien déroulé et nous sommes très heureux d’avoir remis le tournoi en marche. Nous profitons de l’occasion pour remercier la Ville de Windsor et le service des Loisirs de Richmond pour nous avoir dépannés et tous nos bénévoles et commanditaires ainsi que la population qui nous ont soutenus tout au long de ces 13 journées et surtout notre président d’honneur, Stéphane Waite pour sa disponibilité et sa gentillesse », a déclaré la présidente, Jocelyne Morel.

Sur le plan sportif, mentionnons que trois nouvelles équipes sont reparties avec les grands honneurs du tournoi.

Classe C

Dans la finale de la classe C, les Sieurs de Trois-Rivières ont facilement défait les Husky de Chaudière Ouest Lévis au compte de 5-1. En demi-finale, les nouveaux champions avaient effectué une remontée de 4 buts pour vaincre le Phoenix (1) de Sherbrooke 5-4 en prolongation et les finalistes avaient écarté les Diablos (1) de Donnacona–Pont-Rouge 2-0.

Les champions ont remporté le trophée perpétuel du président ainsi que la bannière Roland Tanguay présentée par sa fille Manon. Les joueurs de l’équipe gagnante ont reçu des médailles d’or, gracieuseté du Salon de coiffure Fière Allure présenté par Natasha Beaudet et ses garçons Luka et Yoan. Les perdants ont reçu des médailles d’argent offertes par la municipalité du Canton de Cleveland et leur représentant, le conseiller Francis Malenfant.

Classe B

En finale de la classe B, les Cardinaux de Trois-Rivières ont fait un parcours sans faute pour l’emporter 6-3 sur les Voltigeurs de Drummondville. Les champions avaient éliminé les Mousquetaires (3) de Saint-Hyacinthe 7-4 et les finalistes avaient eu raison des Diablos (2) de Donnacona-Pont Rouge 5-0.

Les champions ont remporté le trophée perpétuel Omer Guimond remis par son petit-fils Jean-François Cyr ainsi que la bannière Pierre Daigle présentée par ses petits-enfants Marc-Antoine et Émilie Daigle. Les gagnants ont reçu des médailles d’or remises par Nathalie Lussier et Pierre Bilodeau du tournoi. Les perdants ont mérité des médailles d’argent des mains de Stéphane Martel et Guillaume Roy-Daigle, membres du comité organisateur.

Classe A

Finalement dans la dernière finale en classe A, les Cantonniers de Magog bruyamment appuyé par de nombreux supporteurs ont difficilement battu les Rapides de Lachine au compte de 3-2. En demi-finale, ils avaient facilement disposé des Chevaliers de Val-Bélair 9-1 et les finalistes avaient disposé des Aigles de Trois-Rivières 3-2 en prolongation.

L’équipe championne a reçu le trophée perpétuel Sylvain Lefebvre présenté par Guy Marchand et la bannière Robert Dalton présentée par son fils Tim Dalton et Daphnée Roy-Daigle.

Les médailles d’or ont été offertes par la Caisse Desjardins du Val-St-François et présentée par Mélanie Beaudet et les médailles d’argent, une gracieuseté de Luc Gaudreau, courtier immobilier.

À noter que Stéphane Waite, le président d’honneur de cette édition a assisté à toutes les finales et a rencontré et félicité tous les participants.

Texte par Guy Marchand - tournoi Mousquiri