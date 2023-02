Deux nouvelles équipes couronnées championnes au tournoi Mousquiri

Richmond — Après deux années d’inactivité en raison de la pandémie, le tournoi national M-11 Mousquiri a effectué un beau retour en couronnant deux nouvelles équipes championnes à l’issue de très belles finales présentées dimanche dernier à l’aréna P. E. Lefebvre de Richmond.

Dans la classe BB, le Griffon (2) du Richelieu a confirmé son statut de favori au départ du tournoi en l’emportant non sans peine au compte de 4-3 sur le Phoenix (2) de Sherbrooke.

En ronde demi-finale, Sherbrooke avait éliminé les Concordes (2) de Mirabel au pointage de 5-4, tandis que les finalistes avaient disposé facilement des Voltigeurs (2) de Drummondville, 4-0.

Les champions du tournoi ont remporté le trophée perpétuel Roger Martel présenté par son fils Richard et son arrière-petit-fils Thomas Lebel, ainsi que la bannière Daniel Ménard remise par son fils Jean-François et Jean-Guy Mercier du conseil 1950 des Chevaliers de Colomb. Les gagnants ont aussi reçu des médailles d’or et les perdants ont pour leur part reçu des médailles d’argent, commanditées par Mme Lorna Lyster et remises par Daphnée Roy-Daigle et Gabriel Lyster.

Classe AA

Puis dans la finale de la classe AA les Noroits de Donnacona–Pont-Rouge et Saint-Augustin ont comblé un déficit de deux buts en fin de match pour battre de justesse les Harfangs (2) de Sherbrooke 4-3 lors d’une finale des plus enlevantes. En ronde demi-finale, les nouveaux champions avaient facilement écarté les Vics de Haute-Yamaska 6-1 et les finalistes avaient éliminé les Harfangs (1) de Sherbrooke au compte de 4-3.

Les champions ont remporté le trophée perpétuel Claude « Pee-Wee » Roy, remis pas son petit-neveu Nicolas Paré ainsi que la bannière Michèle Nadeau remise par son représentant Guy Marchand et Mélanie Jeanson. Les joueurs ont aussi reçu des médailles d’or offertes par le club de hockey Old Timers représenté par Martin Poudrier et son fils Lionel et les perdants ont reçu des médailles d’argent offertes par le Dr Jean-François Millette du Bureau vétérinaire de Richmond.

La compétition se poursuit toute la semaine au tournoi Mousquiri avec la présentation des trois dernières finales qui auront lieu ce dimanche 19 février à partir de 14 h 30 dans les classes C, B et A en présence du président d’honneur du tournoi, Stéphane Waite.

Pour en connaître davantage sur le déroulement de la compétition, les gens peuvent consulter le site internet du tournoi, au www.mousquiri.com.

Texte par Guy Marchand — tournoi Mousquiri