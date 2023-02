Les trois équipes du Promutuel du Val-Saint-François en bonne posture au tournoi Mousquiri

Richmond – La ville hôtesse au tournoi Mousquiri compte encore trois équipes en lice dans les classes A, B et C.

Classe A

Dans la classe A, le Promutuel a entrepris le tournoi avec force en remportant deux de ses trois matchs. Tout d’abord, un gain de 3-1 contre les Voltigeurs (2) de Drummondville. Les marqueurs ont été Teo Morneau, Milan Gagné et Emric Lussier. Puis contre Acton Vale, la troupe de Mathieu Corriveau a excellé en battant le Valois d’Acton Vale 4-1. Milan Gagné, Noah Lépine, Teo Morneau et Emric Lussier ont inscrit les buts des vainqueurs qui ont bénéficié du jeu solide du gardien de but Bryan Richard lors de ces deux victoires.

Puis lors du match d’ouverture officielle, les représentants de Richmond-Windsor ont bataillé ferme, mais se sont inclinés au pointage de 5-2 contre les Cantonniers de Magog. Les compteurs ont été Teo Morneau et Noah Lépine.

Classe C

Le Promutuel du Val-Saint-François C a pour sa part fait match nul 1-1 à son premier match contre le Phoenix (3) de Sherbrooke. Jacob Dubois a marqué l’unique filet de son équipe. Lors du deuxième match, le Promutuel a facilement disposé des Voltigeurs (2) de Drummondville au compte de 7-2.

Samuel Dubé a mené l’attaque des siens avec 4 buts et 2 passes et les autres ont été l’œuvre d’Isaac Bruneau avec 2 et Jacob Dubois. Richmond-Windsor jouait son 3e match mercredi contre Sherbrooke.

Classe B

Dans la classe B, le Promutuel affrontait les Voltigeurs de Drummondville lors de leur première rencontre et il a permis deux buts lors des deux dernières minutes de jeu pour faire match nul de 5-5. Lucas Champoux a inscrit 2 buts et les autres ont été l’œuvre de William Lussier, Alexis Champoux et Alexandre St-Pierre.

Le deuxième match avait lieu mardi contre le Phoenix de Sherbrooke et le troisième jeudi contre le Phoenix féminin de Sherbrooke.

Ce n’est qu’à la fin de la première ronde de chaque classe que la suite du parcours des trois équipes du Promutuel sera connue. Pour participer à la ronde demi-finale, elles doivent avoir terminé dans les quatre premières positions sur les 12 de leurs classes respectives.

Les matchs de demi-finale et finale seront tous disputés ce dimanche 19 février.

Texte par Guy Marchand — tournoi Mousquiri