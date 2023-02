On ne prend rien pour acquis chez le Desjardins - Wild

Windsor – Les joueurs et entraîneurs du Desjardins – Wild de Windsor étaient bien heureux de prendre une avance de 2-0 dans la série quart de finale quatre de sept de la Ligue régionale de hockey contre le Sauro de Lac-Mégantic.

Cependant, le personnel hockey de la formation windsoroise, mené par l’entraîneur-chef Sébastien Letarte, sait très bien que cette série est loin d’être gagnée.

Les matchs présentés vendredi et samedi ont été assez serrés avec des pointages de 4-2 et de 5-3 en faveur des Windsorois.

Il reste maintenant à passer le message au reste de l’équipe qu’il reste encore beaucoup de gros hockey dans cette série.

Les deux équipes vont se retrouver ce vendredi, dès 20h30, pour le troisième match de cette série au Centre J.- A.-Lemay.

- Vendredi 17 février à 20h30 : à Windsor (Windsor mène 2-0)

- Samedi 18 février à 20h30 : à Lac-Mégantic

Les parties 5 et 6 auront lieu les 24 et 25 février si elles sont nécessaires avec le même horaire, plus le dimanche 26 février à 14h30 à Windsor si un match ultime est requis.

L’équipe vous attend ce vendredi 17 février, à 20h30, pour le troisième match de la série au Centre J.-A.-Lemay, il faut arrivez tôt car une autre belle foule est attendue.