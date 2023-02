Un début d’année fructueux pour les équipes du Promutuel Val-St-François

Val-Saint-François — Depuis le début du mois de janvier, les équipes du Promutuel se sont illustrées à plusieurs tournois provinciaux de hockey.

L’équipe du Promutuel M11C a remporté le tournoi national atome de Cowansville le 8 janvier dernier avec une victoire convaincante de 4 à 0 en finale contre les Aigles 2 de Saint-Jean.

Le Promutuel M11C a connu un parcours parfait avec une récolte de 15 buts en quatre matchs et en n’accordant que cinq points.

De plus, Jérôme Robidoux et Éliam Gauthier ont obtenu respectivement les titres de meilleur gardien de but et de meilleur défenseur du tournoi.

Par ailleurs, du 5 au 8 janvier avait lieu le tournoi Novice-O-Rama de Fleurimont où deux équipes ont remporté les grands honneurs.

Tout d’abord, l’équipe du Promutuel M07 a terminé 1er du classement général du tournoi avec deux victoires sans équivoque de 4 à 1 et 10 à 0.

De plus, l’équipe Promutuel M09-2 a gagné la grande finale par la marque de 3 à 1 contre les Bombardiers de Valcourt. Cette équipe a connu un parcours impressionnant avec une production de 26 buts en cinq parties et uniquement sept buts accordés.

Finalement, l’équipe M18A s’est démarquée lors du Challenge Kia Magog. L’équipe du Promutuel s’est inclinée en grande finale contre les Voltigeurs de Drummondville. L’équipe a toutefois connu un excellent tournoi et ramène fièrement la bannière de finalistes du challenge.