Stéphane Waite : un président d’honneur pas mal occupé !

Richmond —Le comité organisateur de la 58e édition du tournoi national M-11 Mousquiri de Richmond est fier d’accueillir cette année à titre de président d’honneur, l’ex-entraîneur de gardiens de but, Stéphane Waite.

Les membres du comité ont joué de chance, car Stéphane Waite est un homme fort occupé malgré le fait qu’il n’est plus associé à aucune équipe de la ligue nationale. En effet, il ne chôme pas pour autant puisqu’il fait présentement partie de l’équipe d’experts de RDS depuis 2021 en plus d’agir également comme consultant auprès des entraîneurs de gardiens de but de la ligue Junior majeure du Québec, depuis 2022.

Le président d’honneur est aussi le propriétaire d’une école pour les gardiens de but à Sherbrooke depuis 34 ans. Cette école a vu le jour en 1988 et opère maintenant à Terrebonne, Brossard et Sherbrooke, sa ville natale.

« Depuis mon retrait de la ligue nationale, je suis plus occupé que jamais et j’adore ce que je fais en ce moment, a-t-il déclaré sans fermer la porte à un retour éventuel dans le circuit Bettman. Il faudrait que je reçoive une très bonne offre pour effectuer un retour comme entraîneur des gardiens de but dans la ligue nationale. On ne dit jamais, mais pour le moment je vis très bien et je suis très heureux avec les décisions que j’ai prises », a ajouté celui qui possède une belle feuille de route chez les professionnels.

Rappelons qu’il a été engagé dans la LNH par les Blackhawks de Chicago où il a passé 10 saisons, de 2003 à 2013 et a remporté la coupe Stanley en 2010 et en 2013. Il s’est joint par la suite à l’équipe des entraîneurs des Canadiens de 2013 jusqu’à 2021 où il a été remercié de façon assez cavalière par le directeur-gérant de l’époque Marc Bergevin.

Tournoi Mousquiri

En ce qui a trait au tournoi Mousquiri, Stéphane Waite n’arrive pas en territoire inconnu et il trouve important d’ailleurs de s’impliquer auprès des jeunes.

Quand je peux le faire, j’aime bien participer à des tournois et dans ce cas-ci, je suis particulièrement fier de m’impliquer avec le tournoi Mousquiri. C’est un très beau tournoi que je connais bien d’ailleurs pour y être venu à plusieurs reprises par le passé en tant que spectateur et c’est avec un grand plaisir que j’ai accepté la demande du comité organisateur, a indiqué M. Waite.

Plusieurs gros noms de joueurs professionnels ont fait leurs premiers coups de patin dans ce tournoi et celui-ci possède une belle tradition. « Personnellement je n’ai pas joué lorsque j’étais jeune, mais mon frère Jimmy a eu cette chance et je ne garde que de beaux souvenirs de mes visites à Richmond », a ajouté M. Waite.

Mentionnons que Stéphane Waite prendra part à l’ouverture officielle du tournoi ce vendredi 10 février à 19 h 30 avant le match de classe A entre les Cantonniers de Magog et le Promutuel du Val-Saint-François et probablement également pour les matchs des deux premières finales dans les classes BB et AA, ce dimanche 12 février à partir de 16 h 20.

Source : Guy Marchand — tournoi Mousquiri