Le Grand Prix Ski-doo de Valcourt de retour après deux ans d’absence

Valcourt – Le Grand Prix Ski-doo de Valcourt est de retour les 10, 11 et 12 février après deux ans d’absence. Et cette année, les organisateurs soulignent le 40e anniversaire du plus important événement du genre au monde.

« Nous allons avoir une compétition très relevée. Entre autres, sur l’ovale sur glace, les gens présents pourront voir évoluer une Québécoise, Sabrina Blanchet, qui est maintenant championne du monde (vintage) à la suite de sa victoire à Eagle River au Wisconsin il y a quelques semaines », insiste Guillaume Richard, directeur général du Grand Prix Ski-doo de Valcourt.

Les classes Pro Champ et Semi-Pro Champ, tout comme Formula 500 et les Semi-Pro Formula 500, seront réunies. Il y aura aussi le retour des divisions Moto Expert Open, Moto Amateur Open, VTT Expert Open et VTT Amateur Open.

Les spectateurs de Snocross seront choyés ; une grande délégation de jeunes athlètes sera présente et coursera sur la grande piste ovale. Plusieurs bolides rétro circuleront aussi sur les pistes.

Porte ouverte

Exceptionnellement cette année, l’organisation tiendra une journée « porte ouverte » le vendredi. Un rassemblement convivial où le public pourra accéder aux paddocks et assister aux séances de pratiques et qualifications gratuitement. Les amateurs pourront aussi assister à des courses de démonstration dans les différentes catégories de pointes de l’événement.

« Une belle opportunité pour rencontrer les athlètes en préparation, contempler le nombre impressionnant de motos, motoneiges, VTT et remorques des équipes professionnelles. Un avant-goût du week-end, qui donnera assurément des frissons d’adrénaline à l’ensemble des spectateurs », de dire M. Richard.

De plus, afin de renouer avec son public, les organisateurs laisseront entrer gratuitement sur les lieux de compétition en admission générale les 17 ans et moins tout au long du week-end.

Porte-parole

Pour son 40e anniversaire, le Grand Prix Ski-doo Valcourt s’offre un nouveau porte-parole : Andrew Ranger. Reconnu comme coureur automobile en NASCAR Pinty’s, Ranger est un ambassadeur de BRP/Ski-doo depuis maintenant 10 ans. L’athlète de Roxton Pond s’est aussi illustré à trois occasions lors du Grand Prix de Valcourt en catégorie Moto Open Expert.

« Le Grand Prix Ski-doo de Valcourt, c’est chez nous. J’ai tellement vécu des moments extraordinaires au fil des ans. C’est tout un honneur de faire partie de la grande famille du Grand Prix », souligne Andrew Ranger.