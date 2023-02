Début de la 58e édition du tournoi Mousquiri ce lundi 6 février

Richmond — L’arrivée du mois de février permettra à la population de Richmond et des municipalités environnantes de renouer avec une belle tradition amorcée il y a plus de 58 ans maintenant, alors que se mettra en branle le tournoi national M-11 (atome) Mousquiri à compter de ce lundi 6 février, et ce jusqu’au 19 février prochain.

La population pourra alors voir à l’œuvre plus de 600 jeunes âgés entre 9 et 11 ans à l’aréna P-E Lefebvre, lesquels tenteront de mener leur équipe aux grands honneurs du tournoi. Ces jeunes feront partie des 49 équipes inscrites à la compétition de cette année et rivaliseront de talent et de détermination dans les classes AA, BB, A, B et C.

Le comité organisateur compte d’ailleurs sur l’appui du public pour faire de cette édition un grand succès, lequel a été privé de cet événement sportif depuis deux ans maintenant en raison de la pandémie. « On espère que les gens reprendront leurs bonnes habitudes du passé en assistant en grand nombre aux matchs du tournoi, a indiqué la présidente, Jocelyne Morel.

Outre les finales disputées sur les deux dimanches, plusieurs remises spéciales auront lieu lors de l’ouverture officielle et nous pourrons compter sur la présence de Stéphane Waite, notre président d’honneur. Nos trois équipes locales seront en action et il faut rappeler que l’entrée sera gratuite pour tous, et ce tout au long de la compétition. Donc c’est un rendez-vous à ne pas manquer » de dire Mme Morel tout en ajoutant que la mascotte Mousquiri a bien hâte de retrouver tous ses nouveaux amis.

Classe AA

En ce qui a trait au volet compétition, 14 équipes et deux lettres se feront la lutte, dont 4 dans la classe AA. On retrouve les Norois CSRA Donnacona–Pont-Rouge, l’une des très bonnes formations au Québec selon le classement POC. Il y a aussi les Vics de Haute-Yamaska ainsi que deux formations sherbrookoises : les Harfangs 1 et Harfangs 2.

Classe BB

Dans la classe BB, 10 formations sont inscrites cette année et non les moindres. Parmi celles-ci, on en compte 3 dans le top 6 du classement POC. Il s’agit des Élites de l’Est (Montréal) classés 3e avec une fiche de 18 gains, 2 revers et une nulle cette saison ; les Griffons 2 du Richelieu, avec 20 gains et 3 revers ainsi que le Phoenix 2 de Sherbrooke qui a une fiche de 18 victoires, 3 défaites et 2 nulles.

Cependant tout se joue sur la glace et tout dépend également du calibre de chaque ligue et donc tout peut se produire. Pour cette raison, il ne faudra pas négliger, les deux formations de Drummondville, les Stars de Lachute, les Concordes 2 de Mirabel, le Champlain HQNE, le Phoenix 1 de Sherbrooke et les Mousquetaires de Saint-Hyacinthe.

Classes A-B et C

Le comité organisateur accueille également une grande diversité d’équipes dans les classes A, B et C. La classe A regroupe 11 équipes provenant des Laurentides, de la Montérégie, de Montréal, de l’Estrie, de Québec et du Centre-Du-Québec, entre autres. Dans la classe B, les 12 formations viennent de loin également, Outaouais, Laval, Québec, Mauricie, Basses-Laurentides et de l’Estrie. Finalement la classe C accueille 12 formations dont des formations provenant des Laurentides, Laval, Mauricie, Québec et de l’Estrie.

Mousquiri en bref

C’est la Ville de Drummondville qui domine pour le plus grand nombre de championnats remportés au tournoi Mousquiri avec 21. Les équipes de Sherbrooke en ont remporté 20, Richmond et Asbestos en ont gagné 11, Acton Vale 9, Saint-Eustache et LaTuque avec 7.

Pour ce qui est des villes qui comptent le plus de participations au tournoi incluant cette année, ce sont Drummondville avec 58, Sherbrooke et Windsor avec 55, Asbestos 54, Acton Vale 49, Granby 44, Warwick 41, Victoriaville 39, Saint-Eustache 36, Laval avec 29, Trois-Rivières avec 19 et LaTuque avec 18.

Source — Guy Marchand — publiciste tournoi Mousquiri