Tournoi Mousquiri : trois équipes du Promutuel du Val-Saint-François

Richmond – La Ville hôtesse du tournoi Mousquiri comptera trois formations lors de la compétition qui s’ouvre ce lundi 6 février. Elles évoluent sous l’appellation Promutuel du Val-Saint-François qui regroupe les jeunes des associations du hockey mineur de Richmond et de Windsor.

Classe A

Dans la classe A, le Promutuel sera en action dès le lundi 6 février à 17 h face aux Voltigeurs de Drummondville. Leur deuxième rencontre aura lieu le mercredi 8 février à 19 h 30 contre le Valois d’Acton Vale. Leur troisième match sera celui de l’ouverture officielle du tournoi, le vendredi 10 février à compter de 19 h 30 contre les Cantonniers de Magog.

Classe B

Dans la classe B, le Promutuel disputera son premier match le dimanche 12 février à 15 h 20 contre les Voltigeurs de Drummondville puis leur deuxième partie face aux Phoenix 1 de Sherbrooke à 17 h le mardi 14 février. Leur troisième rencontre aura lieu le jeudi 16 février à 16 h 30 contre le Phoenix féminin de Sherbrooke.

Classe C

Dans la classe C, les représentants de Richmond-Windsor joueront leur première rencontre le mardi 7 février à 16 h 30 contre le Phoenix de Sherbrooke et leur deuxième match, le jeudi 9 février à 19 h 30 contre les Voltigeurs de Drummondville. La troisième partie sera disputée contre le Phoenix 1 de Sherbrooke, le mercredi 15 février à 16 h 30.

Dernier championnat

Rappelons que la ville hôtesse du tournoi a remporté 11 championnats au cours des 57 dernières éditions, dont celui du Métro Brunelle du Val-Saint-François en 2015 dans a classe A et celui de l’Express dans la classe B en (2006).

Les autres titres ont été remportés par les Islanders dans la classe B en 2001 et les Olympiques dans la classe B en 2000. Un autre titre de classe B a été enregistré par les Islanders en 1993 puis par les Riverains en 1997 et 1986 dans la classe CC ainsi qu’en 1979 et 1984 dans la classe Invitation. Il y a eu aussi en 1980 dans la classe C et le premier qui a été remporté en 1974 dans la classe B par les Olympiques.

Source : Guy Marchand-tournoi Mousquiri