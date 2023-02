La Ville de Windsor remet une plaque commémorative pour la 45e édition

Windsor – La Ville de Windsor, fier partenaire du tournoi depuis 1978, souhaite encourager les jeunes dans la pratique d’activités sportives et tient à féliciter les organisateurs et les équipes participantes à la 45e édition du tournoi provincial de hockey M13-M15 Sherwood, anciennement le Tournoi juvénile de Windsor.

Pour souligner cette 45e édition, la Ville de Windsor a fait don au comité organisateur d’une plaque commémorative incluant des rondelles à l’effigie des sept premiers tournois, grâce à un don de M. Michel Spénard.

Mme Sylvie Bureau, mairesse de Windsor, souligne que « c’est une tradition à Windsor depuis des décennies que d’assister et de participer au tournoi provincial. Combien de jeunes y ont participé, combien de parents ont été dans les estrades pour aller voir leurs jeunes sur la glace. La Ville est très heureuse de participer en fournissant, entre autres, des heures de glace gratuitement. »

Plus de 40 équipes participeront encore cette année au tournoi, dont plusieurs jeunes de Windsor et des environs. Ce sont autant de souvenirs qui resteront gravés dans la mémoire des jeunes sportifs et de leurs parents encore longtemps !