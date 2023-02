Le Desjardins — Wild termine sa saison avec une victoire

Windsor — Le Desjardins – Wild de Windsor a bien terminé sa saison régulière 2022-2023 en signant un gain de 10-4 contre les Lumberjacks à East Angus, samedi soir.

Après une première période à égalité 2-2, les Windsorois ont explosé avec cinq buts pour mettre le match hors de portée.

Charles Marcoux (6e), Richard Camiré (1er), Mykaël Létourneau (16e), Alex Therrien (9e) et Brandon Farrell (8e) ont inscrit ces buts.

Ce dernier avait réussi un but en première période et Yoan Rodrigue a marqué son premier but de la saison dans cette même période.

Brandon Farrell a finalement terminé le match avec trois buts pour un total de 9 cette saison. Maxime Drapeau (4e) et Mykaël Létourneau (17e) ont complété.

Vincent Pivin (2e), Tommy Roger (10e et 11e) et Félix Bouchard ont répliqué pour les Lumberjacks qui ont dirigé 25 lancers vers Kevin Tardif.

Les joueurs du Desjardins — Wild ont envoyé 39 rondelles vers le filet des Lumberjacks.

Maintenant, il faudra attendre pour connaître le classement final, car le match entre les Cougars de Warwick et le Courteau à Trois-Rivières n’a pu être présenté en raison d’un bris de compresseur.

Le Desjardins — Wild a 15 victoires en 20 matchs pour un total de 30 points.

Le premier match des séries du Desjardins — Wild sera présenté le vendredi 10 février à 20 h 30 au Centre J.-A.-Lemay. Les détails seront communiqués sous peu, car nous devons attendre les précisions sur le classement final avant de confirmer quoi que ce soit sur ce sujet.