Deux équipes du Promutuel s’imposent au tournoi Sherwood

Windsor — Deux équipes locales du Promutuel de l’Association du hockey mineur de Windsor se sont illustrées lors de la première fin de semaine de compétition du 45e Tournoi Sherwood de Windsor.

Les spectateurs ont pu assister à la victoire du Promutuel du Val Saint-François dans la classe M13 A par le pointage serré de 2 à 1 face aux Montagnards A1 de Sainte-Agathe.

Le Promutuel du Val Saint-François remporte le championnat de la classe M13 B grâce à un gain de 2 à 0 dans le match ultime devant le Phoenix 4 de Sherbrooke.

Les Cantonniers de Magog ont savouré le championnat de la classe M13 BB en vertu d’une victoire de 3 à 0 lors de la finale contre le Phoenix 1 de Sherbrooke.

Le Phoenix 2 de Sherbrooke est devenu champion de la classe M13 C lors un gain serré de 3 à 1 devant le Titan de l’Érable.

« Tous les bénévoles sont très satisfaits de la première fin de semaine du tournoi. Les gens étaient au rendez-vous. Nous souhaitons que ça puisse se poursuivre », souligne Luc Desrosiers, président du Tournoi M13-M15 Sherwood de Windsor.

Les performances des équipes locales ont aidé la cause des organisateurs. « Plusieurs équipes de la région se sont rendues en demi-finale ou en finale ce qui permet d’attirer un peu plus de monde. Il y a plus de gens qui se déplacent alors à l’aréna », raconte M. Desrosiers.

Depuis quelques années, l’admission au tournoi est gratuite, ce qui fait en sorte que les foules sont plus grandes.

« Pour nous, ç’a été une superbe semaine. Ça fait deux ou trois ans en ligne que ça va très bien. Là, nous prenons deux jours de pause pour mieux recommencer mercredi », mentionne le président du Tournoi.

L’action se poursuivra donc à l’aréna avec les catégories M15 A, B et BB.

« Pour la deuxième semaine, nous pouvons encore bénéficier de la présence de 20 équipes. Il y a entre autres trois équipes de l’Ontario qui évolueront au cours du tournoi à compter de mercredi pour la deuxième semaine du Tournoi. Nous espérons une foule aussi importante qu’à la première semaine. », termine M. Desrosiers.