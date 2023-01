La 58e édition du tournoi M-11 Mousquiri de retour après deux ans d’absence !

Richmond – C’est avec beaucoup d’enthousiasme que le comité organisateur du tournoi national M-11 (atome) Mousquiri accueillera du 6 au 19 février, la 58e édition de cette compétition qui était absente de la scène sportive locale depuis deux ans maintenant en raison de la pandémie.

« Ça fait du bien de revenir et de pouvoir présenter à nouveau un tournoi cette année, a déclaré la présidente, Jocelyne Morel. L’organisation du tournoi de cette année a été un peu plus difficile que par les années passées puisqu’il fallait redémarrer la machine, mais je crois que nous avons réussi à remettre le bateau à flot.

Nos bénévoles et commanditaires ont bien répondu à l’appel et nous pourrons compter sur un nombre suffisant d’arbitres malgré la pénurie d’officiels qui existe partout au Québec. Bref ça augure bien et nous espérons que la population de la grande région de Richmond nous supportera en grand nombre », a ajouté Mme Morel tout en annonçant une grande nouveauté pour l’édition de cette année.

« L’accès à l’aréna pendant les 13 journées du tournoi sera gratuit pour tous les spectateurs alors que les frais exigés à l’entrée ont été abolis, une forte tendance observée dans plusieurs tournois de la province au cours des dernières années », de préciser la présidente du tournoi.

Compétition

En ce qui a trait à la compétition, signalons qu’un total de 49 équipes seront en ville afin de participer à la 58e édition de ce tournoi, le plus ancien en Estrie dans toute catégorie. Du nombre, le tournoi accueillera 14 équipes deux lettres, dans les classes AA et BB, ainsi que 35 formations dans les classes A, B et C.

Mentionnons que la diversité des équipes est très importante puisque le tournoi recevra des formations de plusieurs régions du Québec, dont l’Estrie, les Bois-Francs, le Centre-du-Québec, la Montérégie, Québec, la Mauricie, Lanaudière, le Richelieu, Montréal, les Laurentides et l’Outaouais, entre autres. Pour la première fois depuis plusieurs années, le tournoi ne comptera aucune équipe des États-Unis ni de l’Ontario.

Signalons que les amateurs de hockey de Richmond et de la région pourront encourager à nouveau trois équipes cette année. Celles-ci sont toujours formées de jeunes joueurs de Richmond et de Windsor et ils évoluent au sein des formations du Promutuel du Val-Saint-François dans les classes A, B et C.

Président d’honneur

Le comité organisateur est également fier d’annoncer que cette 58e édition sera sous la présidence d’honneur de Stéphane Waite. L’ex-entraîneur des gardiens de but du Canadien et des Black Hawks de Chicago et membre de l’équipe d’experts de L’Antichambre au réseau de télévision RDS sera présent à l’aréna de Richmond le vendredi 10 février à 19 h 30 pour l’ouverture officielle de la compétition ainsi qu’aux premières finales du tournoi.

« Je suis fier de m’impliquer avec le tournoi Mousquiri, un beau tournoi que je connais bien d’ailleurs pour y être venu à plusieurs reprises en tant que spectateur et c’est avec un grand plaisir que j’ai accepté la demande du comité organisateur, a indiqué M. Waite.

Plusieurs gros noms de joueurs professionnels ont fait leurs premiers coups de patin dans ce tournoi et celui-ci possède une belle tradition. Personnellement je n’ai pas joué lorsque j’étais jeune, mais mon frère Jimmy a eu cette chance et je ne garde que de beaux souvenirs de mes visites à Richmond », a-t-il ajouté

Finales et Champions

Les finales du tournoi seront disputées lors des deux dimanches. Ainsi le premier dimanche, soit le 12 février, les finales de la classe BB et AA tiendront l’affiche à partir de 16 h 20. Pour ce qui est des trois autres finales, elles seront disputées le dernier dimanche, soit le 19 février, dans les classes C, B et A.

Rappelons que les équipes championnes du dernier tournoi disputé en 2020 furent les Grizzlies de Sainte-Julie dans la classe AA. Lynx de Haute-Beauce dans la classe BB, les Cantonniers de Magog dans la classe A, les Voltigeurs (1) de Drummondville dans la classe B et les Tigres (2) de Victoriaville ont remporté le championnat de la classe C.

Comité

Le comité organisateur est sous la présidence de Jocelyne Morel, Annie Daigle, Guy Marchand Pyer-Lyne Deslauriers, Jonathan Fontaine, Nathalie Lussier, Jean-Pierre Flamand, Mélanie Jeanson, Stéphane Martel, Mélanie Charest, Jason Herbers, Pierre Bilodeau ainsi que Guillaume Roy et François Daigle.

En terminant, mentionnons qu’une assemblée générale a notamment eu lieu le dimanche 15 janvier dernier à la salle communautaire, laquelle a permis des retrouvailles entre anciens et nouveaux bénévoles qui ont également reçu leurs horaires de fonction et les dernières informations sur l’édition à venir en février.

Source : Guy Marchand — tournoi Mousquiri