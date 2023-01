Gérard Bélanger devient le président d’honneur

Windsor —Le comité de direction du 45e Tournoi de Hockey M13-M15 Sherwood de Windsor, qui se déroulera du 25 novembre au 5 février Centre sportif J. A. Lemay, fait un clin d’œil au passé pour souligner cet anniversaire avec la nomination de Gérard Bélanger à titre de président honoraire, lui qui est le président fondateur du Tournoi juvénile de Windsor en 1978, devenu au fil du temps, le Tournoi M13-M15 Sherwood.

Originaire de Windsor et demeurant à Sherbrooke depuis nombre d’années, M. Bélanger a œuvré dans à peu près toutes les sphères en termes de bénévolat, particulièrement dans le monde du hockey.

« Nous voulons signaler tout le travail bénévole réalisé par M. Bélanger au cours des 53 dernières années, ce n’est pas rien. Mais plus particulièrement, pour nous, c’est son travail pour faire en sorte que Windsor ait son propre tournoi de hockey qui tient le haut du pavé. Sans lui et les personnes qui ont travaillé à la création du tournoi chez nous, on ne parlerait probablement même pas de ce 45e anniversaire aujourd’hui », souligne le président du tournoi, Luc Desrosiers.

M. Bélanger mentionne qu’il a fondé le Tournoi en 1978 après avoir tenu des conversations avec Gérald Pélissier et Gilles Corriveau, deux personnes qu’il qualifie comme ayant été important pour le Hockey mineur à Windsor à cette époque, et qui disaient que la Ville de Windsor devait avoir son propre tournoi!

« Ces deux personnes importantes m’ont aussi fourni l’occasion de prendre leur idée et de finaliser ce projet. Je me suis donc lancé dans l’aventure avec Aline Saint-Martin, vice-présidente, Colette Couturier, trésorière, Arthur Bélanger, directeur, Lise Carignan, secrétaire, André Drapeau, registraire, Gérald Pélissier, représentant du Hockey mineur, Jean-Paul Labrecque, Marcel Lavoie, Maurice Dion, Ronald Parent, et aussi Fernand Beaudin, qui était le représentant du Club Aramis », raconte M. Bélanger.

« Je me suis ainsi entouré de si bonnes personnes, si aventureuses et surtout qui voulaient le succès de cet événement… Je m’en voudrais d’oublier qui que ce soit », précise-t-il, tout en ajoutant qu’il s’était assuré de valider tous ces noms en vérifiant dans le cahier souvenir du tournoi, édition 1978.

Le président d’honneur de la 45e édition se souvient aussi de plein de souvenirs relativement au premier tournoi : l’hébergement des joueurs dans les familles de Windsor, les repas servis à tous les joueurs après chacune de leur partie, le premier président d’honneur du Tournoi avait été Robert Rousseau du Canadien de Montréal.

« Candidat idéal et gentilhomme, trouvé par Aline Saint-Martin » se rappelle M. Bélanger.

Celui-ci nous dira aussi qu’en 1978, le tournoi a accueilli 32 équipes de calibre juvénile dans une compétition à simple élimination.

« Tu gagnes, tu rejoues, mais si tu perds, tu repars. Des équipes environnantes évidemment, mais également de Saint-Eustache, de Valleyfield, Hull et Buckingham… vous imaginez, perdre immédiatement! », de se rappeler encore celui qui sera honoré par la direction du tournoi de l’édition 2023.

Gérard Bélanger conserve, à ne pas en douter un seul instant, de très beaux et bons souvenirs des premières années de notre tournoi local.

Il se souvient aussi qu’en 1979, ce sont 36 équipes qui ont fait grandir les cadres de l’événement avec Félix Daigneault qui assuma la présidence du comité organisateur pendant que M. Bélanger, lui, devenait le 2e vice-président.

« À ce moment, huit personnes composent l’exécutif et 22 directeurs nous assistent… quand je vous dis que nous sommes bien entourés », de dire M. Bélanger.

Évidemment, il serait possible d’en écrire encore très long sur son engagement au Hockey mineur, au Tournoi, à Hockey Estrie, à Hockey Québec, car Gérard Bélanger a trempé à plein dans ces organisations.