Anthony Briza portera les couleurs des Plainsmen du Texas

Danville —Le 5 janvier dernier, le jeune joueur de baseball d’origine danvilloise, Anthony Briza, a eu le bonheur de recevoir un appel qui allait lui offrir de nouvelles perspectives et opportunités professionnelles.

Il s’agissait en fait d’un coup de fil provenant de l’organisation des Plainsmen du Collège Frank Philips, situé à Borger au Texas, lui offrant de joindre leurs rangs au sein du circuit de baseball de la NJCAA (National Junior College Athletic Association), tout en y poursuivant ses études en médecine sportive.

« J’étais tranquille à la maison en train de regarder la finale du championnat mondial junior de hockey entre le Canada et la Tchéquie, lorsque j’ai reçu l’appel. Bien que j’eusse envoyé du matériel et liens vidéo de mon jeu sur le terrain à plusieurs collèges américains au cours des derniers mois et que de l’intérêt avait été démontré par certains, je dois tout de même avouer que j’étais à la fois un peu surpris et vraiment excité, de recevoir pareille offre de l’organisation texane. J’ai demandé quelques jours de réflexions, afin de m’assurer de bien analyser le tout avec mes proches, mais ce ne fut pas très long que j’aie finalement accepté l’invitation avec le plus grand des plaisirs. », de confier l’athlète de 19 ans.

Celui qui évoluera au poste de receveur pour sa nouvelle équipe a paraphé une entente de deux ans avec l’organisation du Texas.

« C’est une opportunité incroyable qui s’offre à moi de poursuivre mon cheminement académique et sportif. J’aimerais vraiment prendre le temps de remercier ma famille pour leur soutien, car mon père et ma mère ont travaillé tellement fort pour me permettre d’en arriver où je suis maintenant. J’aimerais aussi remercier tous mes coéquipiers au fil des ans, de même que l’ensemble des entraineurs et formations pour lesquels j’ai eu la chance d’évoluer durant mon parcours. »

Ayant notamment porté les couleurs des Voltigeurs du Cégep de Drummondville pendant quelques saisons, Anthony aura aussi évolué avec les Riverains de l’école secondaire Marie-Rivier dans le cadre d’un programme sport-études, ainsi que les Olympiques de Drummondville et le Rocket de Coaticook de la ligue Baseball Junior Élite du Québec.

C’est donc avec le sourire que le jeune homme s’est envolé pour le Texas, le matin du samedi 14 janvier dernier, afin d’aller retrouver ses nouveaux coéquipiers des Plainsmen, en marge de l’ouverture de la saison printanière de la division 1 de la NJCAA, qui prendra son envol au cours des prochains jours.