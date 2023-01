Le Desjardins — Wild débute l’année avec un gain contre East Angus

Windsor —Le Desjardins – Wild de Windsor reprenait ses activités dans la Ligue régionale de hockey ce vendredi en accueillant les Lumberjacks d’East Angus au Centre J.-A.-Lemay.

Les Windsorois ont signé un gain de 7-3 pour prendre temporairement le premier rang du classement du circuit.

Les locaux n’ont pas pris de temps à s’imposer puisque la marque était de 4-0 après 20 minutes de jeu grâce aux buts de Jordan Roy (1er), Mykaël Létourneau (12e), Zachary Cadorette (15e) et Piaget Ntakarutimana (11e). Jean-Christophe Gauthier (7e) et Christophe Jutras (5e) ont porté la marque à 6-0, en deuxième période, avant qu’Alexis St-Denis (3e) réplique pour les Lumberjacks.

Anthony Meunier a complété le pointage des locaux avec son premier but de la saison alors qu’il restait seulement 0,7 à la période.

Les joueurs du Desjardins – Wild ont vu les visiteurs répliquer avec deux buts en troisième période, ceux de l’ancien Wild Tommy Roger (7e et 8e). Parlant d’anciens, le gardien Kevin Ladouceur a reçu 58 tirs dans le match tandis que Kevin Tardif recevait 30 lancers.

Windsor a 26 points au premier rang du classement de la LRH contre 25 pour Daveluyville, qui jouera ce samedi soir à La Guadeloupe, et 23 pour les formations de Coaticook et Warwick.

D’ailleurs, ce sont les formations de Daveluyville et de Coaticook qui s’amèneront au Centre J.-A.-Lemay le weekend prochain. Les matchs auront lieu vendredi à 20 h 30 et dimanche à 14 h 30 et nous souhaitons vous voir en très grand nombre pour ces matchs d’une grande importance pour le classement final.