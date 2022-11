Olivier Picard parmi les étoiles en Colombie-Britannique

Windsor – Le joueur de hockey Olivier Picard, de Windsor, participera au Tournoi extérieur des étoiles de la Ligue de hockey de la Colombie-Britannique (BCHL), qui se déroulera le 21 janvier prochain à Penticton.

Olivier Picard a été choisi à la suite d’un sondage mené chez les 18 entraîneurs-chefs de la BCHL. Un joueur par équipe a été sélectionné pour prendre part à ce tournoi qui s’inscrit dans les festivités du 60e anniversaire de la ligue. Les autres participants ont été choisis par le public.

Quatre équipes (deux par conférence) se disputeront les honneurs lors d’un tournoi trois contre trois. Le tout se déroule sur une patinoire extérieure.

Au printemps dernier, après avoir remporté la grande finale du tournoi avec les Sea Dogs de Saint-Jean, Olivier Picard avait porté au bout de ses bras la Coupe Memorial, l’emblème de l’excellence du hockey junior canadien.

Après quoi, il s’est dirigé vers la Colombie-Britannique où il évolue sur le premier trio des Grizzlies de Victoria, dans une ligue un peu supérieure à la Ligue de hockey junior AAA du Québec.

« Mon objectif était de demeurer dans la Ligue de hockey junior majeure du Québec, mais les places sont limitées à trois joueurs de 20 ans par équipe. Il aura donc fallu que je me trouve une autre ligue. J’ai eu plusieurs offres dont certaines, provenant d’Alberta, de Saskatchewan, du Nouveau-Brunswick et du Québec. Je me suis dit que ce serait une belle expérience de traverser le Canada et de demeurer en Colombie-Britannique », raconte l’ailier gauche, qui évolue également à la droite et au centre.

Son équipe se situe au milieu de la division ; elle joue pour un peu moins de .500. « C’est vraiment du bon hockey. Nous sommes une équipe équilibrée, sans la présence de trop de vedettes. Nous travaillons fort et nous avons une équipe de séries éliminatoires. »

Bien sûr, d’un point de vue individuel, Olivier Picard fait sa marque dans sa nouvelle ligue. Il totalise 18 points en 20 matchs.

« C’est bien différent de lorsque j’évoluais pour les Sea Dogs de Saint-Jean où je jouais entre sept et douze minutes par match sur le quatrième trio. Aujourd’hui, je suis sur le premier trio et je peux profiter de 25 minutes de temps de glace par partie. Je suis dans mes objectifs. C’est vraiment du bon hockey », soutient le jeune de Windsor.

Après la présente saison, puisqu’il a 20 ans, ce sera terminé le hockey junior pour Olivier Picard. Il étudie présentement deux options : évoluer pour la East Coast hockey league ou traverser l’Atlantique pour jouer en Europe.

« Je devrai prendre cette décision à partir de Noël », termine le joueur des Grizzlies de Victoria.