Le Nordik Blades divise les honneurs de sa fin de semaine

Val-des-Sources — Deux rencontres à domicile étaient au programme de la plus récente fin de semaine d’activités du Nordik Blades, Sénior A, de Val-des-Sources. L’équipe croisa tout d’abord le fer avec Le Courteau de Trois-Rivières sur la glace de l’aréna Connie-Dion le vendredi 4 novembre dernier.

Les locaux s’imposèrent d’emblée lors de cette rencontre en prenant la mesure de leur adversaire par la marque de 4 à 1, devant une foule de quelques centaines de personnes ravies. La partie aura été âprement disputée du début à la fin et la défensive aura pour sa part su se mettre en valeur au cours de cette soirée, alors que le Nordik Blades aura su protéger de belle façon une mince avance de 2 à 1. Celle-ci aura perduré jusqu’à la dernière minute de la troisième période où André Lachance est venu fermer les livres en faveur de son équipe, en marquant dans un filet désert à 18 h 58.

Francis Poulin ajouta pour ainsi dire, l’insulte à l’injure, en ajoutant un but supplémentaire, moins de 30 secondes avant que la sirène de la fin du match ne se fasse entendre. Les premiers filets de Val-des-Sources avaient été l’œuvrent des attaquants Loïc Marcotte et Vincent Cloutier. La réplique de Trois-Rivières est quant à elle venue de la lame du bâton d’Emmanuel Côté, au milieu du premier vingt.

C’est le gardien Jérémy Daoust qui avait été désigné d’office pour ce match par l’entraineur Jean-Pierre Turcotte et il aura une fois de plus excellé devant la cage des siens, repoussant 26 des 27 rondelles dirigées vers lui.

Début de match ardu face au Sauro

Comme dans beaucoup de situations de deux matchs en deux soirs, les résultats sont parfois bien différents l’un de l’autre.

C’est en effet ce qui s’est produit samedi face au Sauro de Lac-Mégantic. Privée d’une dizaine de joueurs réguliers pour ce match, le Nordik Blades parut quelque peu déstabilisé en début de rencontre et Lac-Mégantic en profita pour prendre les commandes de la partie en inscrivant pas moins de quatre buts dans les six premières minutes de jeu. Qu’à cela ne tienne, le mot caractère et le travail collectif des joueurs, ce sont des points qui ressortent grandement depuis le début de la présente campagne du côté du Nordik Blades et celui-ci en fit de nouveau état face au Sauro.

« Après un départ difficile, je peux dire que nous avons compétitionné et l’équipe n’a jamais lâché. Nous avons effectué une remontée, qui nous a même menées à un seul but de retard en milieu de troisième, la marque était alors de 6 à 5 à ce moment. », de commenter l’un des joueurs responsables de la formation, M. Mats Cabana.

Lac-Mégantic, a poursuivi cependant sa pression offensive et remporta finalement le match par le pointage de 10 à 6.

Toujours installé au sixième rang du classement général de la LRH, le Nordik Blades de Val-des-Sources disputera sa prochaine rencontre ce vendredi 11 novembre, en rendant visite au Desjardins-Wild de Windsor, à compter de 20 h 30.