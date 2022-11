Nordik Blades : Fontaine et Lachance gâchent la visite du Lumberjacks

Val-des-Sources —Le Nordik Blades de Val-des-Sources recevait, vendredi dernier, la visite du Lumberjacks d’Est-Angus à l’aréna Connie Dion, dans ce qui s’avérait être la cinquième semaine d’activité dans la ligue régionale de hockey senior.

Si les locaux ont vu l’adversaire prendre les devants à deux reprises en début de première, ce ne fut là que les seuls moments où les hommes de l’entraineur-chef, Jean-Pierre Turcotte auront eu à regarder derrière au cours de la rencontre.

Mené à l’attaque par le brio de l’attaquant Gabriel Fontaine, lui qui enfila ses trois premiers buts de la campagne en plus de se faire complice d’un autre, ainsi que par le travail de son coéquipier André Lachance qui, à l’aide de ses deux buts (1, 2) et deux passes, cumula également quatre points lors de cette soirée, le Nordik Blades pris rapidement les commandes du match et offrit une autre victoire à ses partisans cette saison, en l’emportant par la marque de 9 à 5.

Les autres filets du Blades sont venus de Charles Daunais (1), du capitaine Antony Compagnat (6), Julien Trudeau-Perron (2) ainsi que du #22 Guillaume Brouillette. C’est le cerbère Jean-Sébastien Boucher qui défendait la cage du Nordik Blades pour ce match et ce dernier aura repoussé 24 des 29 rondelles dirigées vers lui au cours de la soirée.

On sent qu’une certaine rivalité tend à s’installer entre les deux formations, alors que la robustesse est au rendez-vous à chacun des affrontements.

À noter que les officiels ont décerné plus de 46 minutes de pénalités durant la rencontre où notamment deux bagarres ont éclaté.

Occupant maintenant provisoirement le sixième échelon du classement général de la LRH, le Nordik Blades sautera de nouveau de nouveau sur la surface glacée de l’aréna Connie-Dion, le vendredi 4 novembre prochain, afin de faire face à Trois-Rivières, avant d’accueillir pour une première fois cette saison, le Sauro de Lac-Mégantic dès le lendemain à 19 h 30.