Une première cohorte qui tape le sentier 

Windsor — L’organisme Action Sport Vélo, en collaboration avec le Centre d’éducations des adultes des Sommets et le Carrefour jeunesse-emploi du comté de Jonhson, est fier de souligner la fin du parcours d’une première cohorte. C’est dans le cadre d’un programme de réinsertion et la certification CFMS (certification de formation à un métier semi-spécialisé) du Centre d’éducation des adultes des Sommets que ceux-ci ont obtenu une diplomation dans le cadre d’un apprentissage en situation réelle en milieu de travail.

Parcours tout aussi enrichissant pour les participants que pour les partenaires et l’employeur, c’est dans le plus grand respect de l’humain, la confiance, l’apprentissage, le plaisir, travaillant avec les forces et en acquérant maintes compétences en réparation de vélos, en service à la clientèle, en gestion, etc., que les diplômés ont terminé haut la main leur parcours de 26 semaines. Rappelons que l’organisme Action Sport Vélo favorise le développement de l’employabilité, permet à des vélos et articles de sport d’éviter les sites d’enfouissement et favorise l’activité physique et la mobilité à faible coût.

Action Sport Vélo souhaite dire merci à vous qui avez fait une différence humaine et écologique lors de votre passage chez Action Sport Vélo et vous souhaite un bon succès dans vos prochains choix de vie.