Weekend parfait pour le Desjardins-Wild

Windsor – Le Desjardins – Wild de Windsor a vu Zachary Cadorette connaître une soirée de rêve, vendredi soir, au Centre J.-A.-Lemay.

Il a inscrit ses quatre premiers buts de la saison dans un gain de 10-6 contre les Nordik Blades de Val-des-Sources devant 405 spectateurs.

Il a réussi ses trois premiers buts en première période et l’autre en deuxième période.

Mykaël Létourneau (2e), Christophe Duplessis-Lebel (1er), Tommy Roger (1er et 2e), Samuel Loiselle (2e) et Jean-Christophe Gauthier (4e) ont réussi les autres filets des vainqueurs.

L’entraîneur Sébastien Letarte va sûrement rappeler aux joueurs de bien jouer défensivement, car les visiteurs ont inscrit quatre buts en troisième période, dont trois dans les trois dernières minutes du jeu alors que le pointage était de 10-3.

Raphaël D’Aoust (1er), Guillaume Brouillette (2e), Xavier Delage (1er et 2e), Christopher D.-Landry (2e) et Antony Compagnat (3e) ont réussi les buts des Nordik Blades.

Les Windsorois ont dirigé 53 tirs vers Mathieu Bernier pendant que Frédéric Gosselin et Alex Leclerc recevaient 32 lancers.

Match de samedi à Trois-Rivières

Le Desjardins – Wild de Windsor a signé un deuxième gain ce weekend en doublant le Courteau à Trois-Rivières au compte de 6-3, samedi soir.

Les Windsorois ont pris une avance de 2-0 au cours des deux premières périodes avec les buts de Samuel Grégoire (4e) et Charles Marcoux (2e).

Après la réplique d’Emmanuel Côté (1er) en début de troisième période, Zachary Cadorette a poursuivi son appui offensif avec son quatrième et son cinquième but de la saison… et de la fin de semaine !

Zacharie Maheu (2e et 3e) a redonné espoir aux locaux en réduisant l’écart à un seul but, mais Piaget Ntakarutimana (2e) et Mykaël Létourneau (3e) ont envoyé des rondelles dans un filet désert pour confirmer ce gain de la troupe de Sébastien Letarte.

Sean Kelly a été brillant devant la cage des vainqueurs en faisant face à 49 lancers contre 51 pour Benjamin Lajoie.

Le Desjardins — Wild domine le classement de la Ligue régionale de hockey avec quatre victoires en autant de matchs pour huit points. Les formations de Coaticook et de Daveluyville suivent avec six points.

Le prochain match de la formation windsoroise aura lieu ce vendredi à 20 h 30 alors qu’ils seront les visiteurs contre les Cougars à Warwick.

L’équipe vous invite à venir les encourager sur la route.