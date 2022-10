Un festival offensif à l’avantage du Desjardins-Wild

Windsor — Le Desjardins–Wild de Windsor a bien réussi sa rentrée devant ses partisans en signant un gain de 7-5 contre le Sauro de Lac-Mégantic, vendredi soir, au Centre J.-A.-Lemay.

Les 522 spectateurs présents ont applaudi les performances du gardien de but Alex Leclerc qui a fait face à un barrage de 56 lancers.

Jean-Christophe Gauthier a été le meilleur à l’attaque avec trois buts, incluant un but en désavantage numérique en milieu de la troisième période. Samuel Grégoire (3e), Piaget Ntakarutimana (1er), Gabriel Morneau (1er) et Charles Marcoux (1er) ont marqué les autres buts des Windsorois. Olivier Therrien (1er), Adam Gaudreau (1er), Charles-Olivier Gagnon (1er) et Jérémy Gamache, avec ses deux premiers buts de la saison, ont déjoué le gardien Alex Leclerc.

Les joueurs du Desjardins — Wild ont dirigé 33 lancers en direction du gardien de but Jérémie Blais.

Le Desjardins — Wild reviendra devant ses partisans le vendredi 14 octobre à 20 h 30 alors que les Nordik Blades de Val-des-Sources seront les visiteurs. Le lendemain, la troupe dirigée par Sébastien Letarte se rendra à Trois-Rivières pour y affronter le Courteau.