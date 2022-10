Un premier tournoi de balle donnée au profit du Nordik Blades

Val-des-Sources —Le samedi 1 et dimanche 2 octobre dernier, la direction du Nordik Blades de la ligue régionale de hockey senior tenait son premier tournoi-bénéfice de balle donnée sur le terrain du stade « Lou » Richard à Val-des-Sources.

Un total de sept équipes avaient répondu présentes dans la cadre de cette première édition du tournoi mixte, comprenant 8 gars et 3 filles. Après des demi-finales enlevantes où les pointages de chacune des parties furent des plus serrés, les formations de Coop Métro et Excavation CJF s’étaient donné rendez-vous en grande finale en fin d’après-midi dimanche.

Finalement, les porte-couleurs de la Coop Métro de Val-des-Sources se sont radicalement imposés lors de cette rencontre en l’emportant par arrêt réglementaire (Mercy Rule) au pointage de 17 à 4, pour se mériter les honneurs du tournoi. Messieurs Francis Corriveau et Mats Cabana du Nordik Blades, se sont dit très satisfait de cette édition pilote et entendent d’ores et déjà récidiver l’an prochain avec une autre fin de semaine de compétition.

Les organisateurs désirent également profiter de l’occasion pour remercier les différents collaborateurs, ainsi que l’ensemble des joueurs et joueuses pour leur participation, de même que le personnel ayant officié en tant qu’arbitres tout au long du tournoi.