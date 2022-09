Une fin de semaine chargée pour le Nordik Blades

Val-des-Sources — Le calendrier préparatoire de la ligue régionale de Hockey se pour suivait la fin de semaine dernière et le Nordik Blades de Val-des-Sources était en action deux fois plutôt qu’une, au cours de cette période.

Tout d’abord les porte-couleurs de l’entreprise valsourcienne du même nom, avait rendez-vous avec la formation du Desjardins-Wild de Windsor le vendredi 16 septembre dernier, dans le cadre d’un match disputé exceptionnellement à l’Aréna P. E. Lefebvre de Richmond. Les troupiers de l’entraineur-chef Jean-Pierre Turcotte auront livré une autre belle prestation à l’entrainement en offrant une opposition de qualité au Wild tout au long de la partie que ces derniers ont toutefois remportée par la marque de 6 à 5.

« Ce fût une très bonne partie où nous avons pu évaluer davantage le jeu de certains joueurs en envoyant plusieurs de ceux-ci dans la mêlée, dont notamment en défensive en raison du fait que plusieurs réguliers étaient absents. », de commenter le joueur et co-responsable de l’équipe, Mats Cabana.

Au lendemain de son revers face à Windsor, le Nordik Blades sautait sur sa patinoire, pour une première fois cette saison, en recevant la visite des Lumberjacks d’East-Angus. Tombeur de ces derniers, lors de leur passage la semaine précédente à l’aréna Robert-Fournier, le Nordik Blades a vu cette fois les Lumberjacks se sauver avec la victoire, lors d’une autre rencontre âprement disputée.

« La chimie se développe de plus en plus au sein de notre attaque et l’équipe livre de bons duels à chaque fois. C’est de bon augure pour notre prochaine rencontre qui aura lieu vendredi prochain le 23 septembre, ici même à Val-des-Sources face à Warwick. », continue M. Cabana. À noter que Le Nordik Blades a pu compter sur la présence de plus de 200 spectateurs dans les gradins de l’aréna Connie-Dion, lors de sa rencontre à domicile samedi.