4e édition du tournoi de balle-bénéfice au profit des écoles anglophones

Richmond - Le Sport Equipement Benefit Tournament au profit des écoles (primaire et secondaire) anglophones de Richmond, est de retour pour une quatrième année. Le tournoi de balle lente amicale se déroulera au cours de la prochaine fin de semaine, soit le samedi 23 et dimanche 24 juillet 2022, au stade Gérard-Lefebvre de Richmond.

Une fois de plus cette année, le comité organisateur, formé de M. Yannick Maheux et son équipe, peut compter sur une participation active de la population, alors que 16 équipes réparties au sein de deux classes d’activités, seront en compétitions pour les honneurs du tournoi.

« Nous avons huit équipes dans la classe récréative et huit autres dans une classe un peu plus compétitive. C’est plaisant de constater que les gens apprécient la formule et les appuis à la cause des jeunes en revenant d’année en année. », de confier M. Maheux.

Ce dernier ajouta que de l’animation entre les manches, ainsi qu’un service de bar et cantine seront également sur place tout au long de la fin de semaine.

Rappelons que l’an dernier l’activité aura permis d’amasser 5728 $ pour permettre aux secteurs sportifs des écoles St-Francis et Richmond Regional High-School de faire l’achat de nouveaux vêtements et/ou équipements pour les élèves.

Jusqu’à maintenant ce sont plus de 17 300 $ dont M. Maheux et son équipe de bénévoles ont généreusement fait don afin d’encourager le développement sportif chez les jeunes.