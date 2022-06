Dame nature collabore au succès du tournoi de golf du maire à Val-des-Sources

Val-des-Sources — Le vendredi 27 mai dernier, le maire de Val-des-Sources, M. Hugues Grimard, et son équipe d’organisateurs avaient convié les gens des milieux communautaires, corporatifs et municipaux, au tournoi de golf-bénéfice annuel de la municipalité.

Ce tournoi amical, présenté en formule Shutgun, se déroulait au club de golf Val-des-Sources, sous la présidence d’honneur de M. Pier-Olivier Gouin de l’entreprise ABS Remorques.

Malgré une pluie matinale en continu, les 128 golfeuses et golfeurs présents, ont finalement pu être en mesure de bénéficier d’un peu de clémence de dame nature et ainsi prendre le tertre de départ comme prévu en début d’après-midi, complétant même leurs parcours quelques minutes seulement avant la reprise des intempéries.

M. Hugues Grimard se disait évidemment très heureux de la tournure des évènements.

« Après la tenue d’une quinzaine d’évènements du genre par le passé et deux ans de pause en raison de la covid, nous sommes aujourd’hui très heureux d’avoir été en mesure de présenter la première édition officielle du tournoi, sous la nouvelle appellation de Val-des-Sources. Je suis très content également de constater la réponse des participants. Ce sont tous des acteurs locaux très importants pour le développement de notre ville et de l’ensemble de notre MRC. Nous n’avons pas eu de sollicitation particulière à faire cette année, car les gens ont répondu présents rapidement et en grand nombre. Je tiens aussi à souligner la participation des gens du milieu scolaire, je pense que cela démontre très bien le lien de partenariat qui existe entre la ville et nos établissements d’enseignement. », commente M. Grimard.

Ce dernier précisa également que les sommes récoltées au cours de l’activité seront redistribuées dans la communauté sous forme d’appuis financiers, pouvant aller jusqu’à 750 $, pour des projets d’attractivités, de dynamisations et de développements du milieu.

Pour le président d’honneur M. Pier Olivier Gouin, directeur général du manufacturier de semi-remorques valsourcien, ABS Remorques, il s’agit d’un évènement des plus importants pour la municipalité et ce dernier affirma avoir accepté sans hésitation l’invitation lancée par le maire.

« J’aimerais remercier M. Grimard d’avoir songé à moi pour la présidence d’honneur de cette année, j’en suis personnellement à une première expérience en la matière et j’ai vraiment apprécié le fait d’aller à la rencontre des gens et de participer humblement à cet évènement rassembleur, tout en esquivant la pluie. », exprima-t-il avec le sourire.

« En terminant, je ne peux passer sous silence, l’implication continue d’ABS Remorques et de ses dirigeants. C’est un citoyen corporatif exemplaire pour notre municipalité et un employeur de choix sur qui a toujours su faire preuve de grande générosité et d’une implication marquée envers la communauté… merci beaucoup à Pier-Olivier, François et toute l’équipe ! », de conclure le Maire Hugues Grimard.