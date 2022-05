Saison inoubliable pour le Promutuel M18A de Richmond-Windsor

Windsor - C’est dimanche le 1er mai qu’avait lieu la finale du challenge des 5 et le Promutuel a vaincu l’excellente équipe de Coaticook par la marque de 3-2 et ainsi se voit couronné champion.

Après avoir tiré de l’arrière sur la majorité de la partie, les joueurs ont su égaliser et ensuite prendre les devants dans les 6 dernières minutes de jeu pour mettre la main sur leur 3e bannière de champion en 3 tentatives cette saison.

L’équipe termine sa campagne avec une fiche de 25-3-1, champion des tournois de Magog et Mont-Laurier ainsi que vainqueurs des « séries ».

Saison de rêve qui probablement restera gravée dans la mémoire de ces jeunes hockeyeurs.

L’équipe est composée du gardien Jérémie Dugas, des défenseurs Rémy Lamonde, Xavier Martel, Zachary Cloutier, Rémy Lamonde et Félix Tellier. Les attaquants Cole Mastine, P-O Gagnon, Caleb « Blanko » Bouchard, Ludovic Brousseau, Aymeric Poitras, Paul Paquin, Yzaak Langlois et du jeune Justin Herbers. Sans oublier le gérant Terry Wilkins et les entraîneurs Mario Cloutier, Max « Fly » Drapeau et Stéfan Paquin.