Le terrain de balle de Danville sera inaccessible en début de saison

Danville — Lourdement endommagé par les forts vents survenus à la fin du mois de février dernier, le terrain de balle du Parc Donald Roy, situé sur la rue Hébert à Danville, a depuis été fermé au public pour de raisons de sécurité.

En effet, rappelons que des poteaux d’éclairage ont littéralement cassé en deux sous l’intensité des rafales et que la clôture formant l’écran de protection à l’arrière du receveur est à demi tombée en raison du fait que la structure de maintien a également cédé, lors de la chute des poteaux.

Depuis, du nettoyage, de l’inspection et des travaux de sécurisations ont eu lieu par l’équipe des travaux publics de la municipalité, mais le terrain demeure encore pour le moment inaccessible à la population. Les autorités de la ville nous confirment toutefois qu’en dépit des divers enjeux de ralentissements et de délais imposés au dossier, celui-ci chemine graduellement et que l’étape des soumissions suit actuellement son cours auprès des entreprises spécialisées en la matière.

On ne connait pas encore précisément le temps que devraient durer les travaux de réparations, mais il est à prévoir qu’une fois entamés, ces derniers pourraient facilement s’échelonner sur une période de plusieurs jours.

Bien que l’endroit ne puisse malheureusement être disponible aux usagers comme en son habitude au début du mois de mai, il n’en demeure pas moins que le souhait de la municipalité est de pouvoir offrir des infrastructures restaurées et de qualités à la population, le plus rapidement possible au cours de la période estivale.