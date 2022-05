Noah Schroeders : un champion provincial au hockey

Richmond —À l’instar de son équipe, les Voltigeurs de Drummondville, le jeune Noah Schroeders, un produit du hockey mineur de Richmond a connu une saison de rêve en remportant le championnat provincial de hockey mineur dans la catégorie M-11 (atome) AA disputé la fin de semaine de Pâques à Saguenay.

Celui-ci a joué un rôle important dans cette conquête en récoltant 6 points en 5 matchs, dont l’honneur du joueur du match lors de la ronde quart de finale alors qu’il a inscrit 2 buts et une passe dans un gain de 5-1 sur les sélects du Collège Français.

En grande finale son équipe a défait les Noroits 6-3 et avait éliminé en demi-finale les Sénateurs de Laval 4-1. Plus tôt dans le championnat, les Voltigeurs avaient perdu 4-3 contre Pierrefonds en prolongation et avaient vaincu les Basques de la Côte-Nord, 8-2.

Mentionnons que les Voltigeurs ont remporté facilement les séries éliminatoires servant à déterminer l’équipe championne de l’Estrie, gagnant ses 4 matchs. Le jeune Schroeders a contribué avec une récolte de 4 points. En saison régulière, il a amassé un total de 19 points en 17 parties dont 12 filets.

Le fils de John Schroeders et Catherine Cross, termine donc son parcours dans la catégorie M-11 AA à Drummondville, lequel a été malheureusement écourté par la pandémie en 2020-21. Noah avait évolué pour le Promutuel du Val-Saint-François dans la catégorie novice A en 2019-2020 et fera le saut dans la catégorie M-13 (pee-wee) lors de la prochaine saison.

Texte par Guy Marchand