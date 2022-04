Le Desjardins – Wild s’incline lors du match décisif de la finale

Windsor – Le Desjardins – Wild de Windsor s’est incliné 5-3 dans le septième et décisif match de la finale de la Ligue régionale de hockey contre les Cougars à Warwick, dimanche après-midi.

C’est le deuxième but des séries de Raphaël Gagnon qui a brisé l’égalité de 3-3 à 15 :29 de la troisième période et Marc-Antoine Chartier (5e) a inscrit le but d’assurance avec 24 secondes à faire à la rencontre.

La formation dirigée par Sébastien Letarte avait réussi à prendre les devants 2-0 dans les premières minutes de la rencontre.

Anthony Fortier avait marqué son premier but des séries à 3 :47 suivi du huitième but des séries de Christophe Lebel-Duplessis près de sept minutes plus tard.

Les Cougars ont répliqué avec deux buts en un peu plus de deux minutes dans les moments suivants. Alex Lessard (5e) et Gabriel Guillemette (10e) faisaient en sorte que les deux équipes étaient à égalité 2-2 après 20 minutes.

Nathan Ouellette (5e) a procuré les devants 3-2 aux éventuels vainqueurs à 8 :07 de la deuxième période.

Samuel Loiselle a ramené les deux équipes à la case de départ à 6 :57 de la troisième période en marquant son sixième but des séries.

Les joueurs du Desjardins – Wild ont dirigé 43 tirs vers le gardien Anthony Brassard, dont 19 en deuxième période, tandis que Sean Julien recevait 34 lancers.

L’organisation du Desjardins – Wild félicite les Cougars de Warwick pour la conquête du championnat des séries éliminatoires d’une saison très exceptionnelle.

Et nous profitons de l’occasion pour remercier tous nos joueurs, membres du personnel hockey et technique, bénévoles, partenaires techniques et financiers ainsi que nos précieux partisans pour l’appui tout au long de cette grande saison.

Enfin, l’équipe veut dire un merci particulier à la caisse Desjardins du Val St-François et la Ville de Windsor de les appuyer de façon inconditionnelle d’année en année.