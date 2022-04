Mousquiri se souvient de Guy Lafleur…

Richmond — Le comité organisateur du tournoi national atome Mousquiri de Richmond a eu le privilège et l’extrême honneur de recevoir Guy Lafleur à l’occasion de sa 35e édition en février 1998.

Son passage à Richmond avait suscité beaucoup d’intérêt et ses nombreux admirateurs s’étaient déplacés pour l’occasion. Tous avaient vanté la grande gentillesse et la disponibilité légendaire du Démon blond, qui agissaient pour l’occasion à titre de président d’honneur de cette édition.

Tout au long de la journée, il s’était prêté de bonne grâce à un grand nombre d’activités : une cérémonie protocolaire à l’Hôtel de Ville de Richmond, cérémonie au centre de la glace, longue séance d’autographes et de photos avec ses admirateur(trice)s, visite de différents comités de bénévoles, visites aux équipes participantes lors de cette journée et bien d’autres.

Il était arrivé à Richmond en avance d’une heure et était reparti tôt en soirée, plus longtemps que prévu, mais sans démontrer la moindre impatience. Il avait comblé au plus haut point les attentes du comité organisateur en semant la joie parmi tous nos bénévoles, surtout pour l’auteur de ces lignes qui célébrait alors, son 40e anniversaire de naissance, un 14 février !

Son décès nous a tous attristés, un sentiment semblable pour l’ensemble des tournois, organisations, événements et autres du Québec qui ont eu la chance de pouvoir compter sur sa présence. Nous nous souviendrons toujours d’un être d’une grande générosité.

Reposez en paix M. Guy Lafleur

Par Guy Marchand — relationniste du tournoi Mousquiri