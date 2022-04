Match décisif de la finale de la LRH dimanche à Warwick

Windsor – La finale 2022 de la Ligue régionale de hockey connaîtra son dénouement ce dimanche après-midi, à 16 heures, à l’aréna de Warwick.

Le Desjardins – Wild de Windsor a subi un revers de 7-4 contre les Cougars de Warwick dans le sixième match de la série, samedi soir, au Centre J.-A.-Lemay.

Les Cougars ont inscrit trois buts, en troisième période, pour provoquer la présentation de ce match ultime à leur domicile au grand désarroi de la majeure partie des 757 spectateurs.

Nathan Ouellette (3ème et 4ème) ainsi que Benjamin Parent (8ème) ont marqué ces buts qui ont fait la différence dans la rencontre.

Les deux formations ont échangé l’avance dans les deux premières périodes qui ont pris fin avec les pointages de 3-3 et 4-4.

Samuel Grégoire (5ème et 6ème), Charles Marcoux (4ème) et Zachary Cadorette (8ème) ont marqué les buts du Desjardins – Wild tandis que Gabriel Guillemette (9ème), Benjamin Parent (7ème), Pierre-Olivier Marcoux (3ème) et Kassim Therrien (5ème) réussissaient ceux des Cougars.

Les Cougars ont envoyé 45 rondelles vers le gardien Sean Julien pendant que David Bourassa recevait 31 tirs.

Le dernier match de cette saison 2021-2022 dans la LRH sera présenté...

- Dimanche 24 avril – 16h00 : à Warwick (Série égale 3-3)