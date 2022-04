Finale de la LRH : le championnat sera remis samedi ou dimanche

Windsor – La série finale 4 de 7 de la Ligue régionale de hockey se poursuivait ce Vendredi saint avec la présentation du troisième match qui est allé à l’avantage du Desjardins – Wild de Windsor avec un gain de 6-5, en prolongation, contre les Cougars à Warwick.

C’est le deuxième but du match et huitième des séries de Jordan Chabot, à 9 : 11, qui a procuré cette victoire à la formation windsoroise qui mène la série 2-1.

Samuel Loiselle avait envoyé le match en prolongation en marquant son cinquième but des séries à 11 : 38 de la troisième période. Cinq minutes auparavant, Marc-Antoine Chartier avait procuré les devants 5-4 aux Cougars avec son troisième but des séries.

Zachary Cadorette avait procuré les devants 2-0 aux vainqueurs, en première période, avec son cinquième puis son sixième but des séries.

Les Cougars avaient réduit l’écart de moitié avec le huitième but des séries de Gabriel Guillemette, dès la 29e seconde de la période médiane, mais Jordan Chabot a redonné les devants aux Windsorois près de cinq minutes plus tard.

Warwick a pris le contrôle du match avec les buts de Pierre-Olivier Marcoux (2e), Nicolas Latulippe (3e) et Yannick Éthier (5e).

Christophe Jutras a renvoyé les deux équipes à leurs vestiaires avec une égalité de 4-4 en inscrivant son troisième but des séries avec un peu plus de six minutes à faire à cette période.

Les joueurs du Desjardins — Wild ont envoyé 50 rondelles vers Kévin Daigle pendant que Sean Julien recevait 34 lancers.

Samedi après-midi

La série finale 4 de 7 de la Ligue régionale de hockey est à nouveau égale suite au gain de 3-0 des Cougars de Warwick contre le Desjardins – Wild, à Windsor, samedi après-midi.

Le gardien des Cougars, Kévin Tardif, a bloqué les 36 tirs dirigés vers lui pour aider son équipe à créer l’égalité de 2-2 dans la série.

Marc-Antoine Chartier a marqué ce qui s’est avéré le but gagnant à 4 : 58 en première période. Il s’agissait de son quatrième but des séries.

Frédéric Lévis (6e) a doublé l’avance des visiteurs dès la 37e seconde de jeu en deuxième période.

Yannick Éthier (6e) a complété le pointage en envoyant la rondelle dans un filet désert avec 43 secondes à faire au match.

Sean Julien n’a pas à rougir de sa performance, devant le filet des locaux, car il a fait face à 46 lancers.

Le championnat des séries de la LRH sera remis samedi ou dimanche à Windsor ou Warwick.

Le calendrier des autres matchs de cette série finale :

– Vendredi 22 avril – 20 h 30 : à Warwick (Série égale 2-2)

– Samedi 23 avril – 20 h 30 : au Centre J.-A.-Lemay

Si nécessaire

– Dimanche 24 avril – 16h00 : à Warwick