Des nouvelles du Club Quad du Val-St-François

Val-St-François — Le 26 février dernier s’est déroulé le dîner hot-dog du Club Quad de la MRC du Val-St-François. Ce fut un franc succès, environ 120 personnes ont profité de cette activité qui a eu lieu au relais Donald Fournier à Windsor. Le club souhaite remercier tous les bénévoles et les participants du club ainsi que les clubs avoisinants, spécialement les organisateurs de la randonnée en provenance du club 3 et 4 roues de l’or blanc et le gang de quad à l’infini.

Le party de fin de saison 2021-2022 aura lieu le 30 avril au centre communautaire de Valcourt. Cette soirée prendra la forme d’un souper spaghetti avec musique, prix de présence et beaucoup de plaisir. Vous avez jusqu’au 19 avril pour réserver votre place. Vous pouvez communiquer avec le Club Quad de la MRC du Val-St-François sur la page Facebook, appelez au 819-574-6150 ou par courriel au clubquadmrcvalstfrancois@gmail.com.

Le conseil d’administration espère que vous avez bien profité de nos sentiers et que vous serez parmi nos fidèles membres pour la prochaine saison. Un énorme merci à tous les bénévoles, car sans eux il n’y aurait pas de sentiers circulables pour pratiquer notre sport ! Le Club tient à remercier à leurs membres de croire en leur Club et de les encourager année après année !