Les jeunes de la région font belle figure au tournoi de Saint-Jean-Port-Joli

Val-des-Sources - Une autre excellente saison de hockey mineur vient de se terminer dans la MRC des Sources.

Après avoir remporté le championnat des séries le 3 avril, voilà que la formation des HAWKS 1 bantam B récidive avec une autre importante victoire, en s’imposant par la marque de 2 à 1 face à sa formation homologue locale des HAWKS 2, en finale du 38e tournoi provincial Bantam de St-Jean -Port-Joli, le week-end dernier.

En effet, les deux formations bantam portant les couleurs des villes associées de Val-des-Sources, Warwick et Kingsey Falls, se sont retrouvées en duel face à face pour le match ultime du tournoi. La rencontre fut âprement disputée, si bien qu’il aura fallu se rendre jusqu’en tirs de barrage pour déterminer un vainqueur.

Charles-Émilio Sépulveda avait tout d’abord ouvert la marque pour les Hawks 2 tôt au deuxième tiers, sur des passes d’Alec Robidas et de Léonard Faucher, avant de voir Vincent Couture et Loïc Pépin se faire complices, moins de cinq minutes plus tard, du but égalisateur inscrit par Hugo Boilard.

Le brio des gardiens, jumelé au travail efficace en défensive des deux formations, aura permis de maintenir l’égalité jusqu’à ce que Mathis Roy tranche finalement le débat en fusillade, permettant du même coup à son équipe de mettre la main sur la bannière de Champions du tournoi.

Soulignons notamment l’excellent travail des cerbères locaux, alors qu’Alexis Métivier récolta quatre victoires, dont une par blanchissage. Ce dernier aura d’ailleurs maintenu une moyenne de but allouée de 1,4 lors de la compétition.

De son côté Marilou Boilard enregistra pour sa part, trois jeux blancs et cinq victoires en autant de sorties, affichant une excellente moyenne de 1,0. En terminant, les entraineurs (Charles Tanguay, Steve Pelletier et Philippe Leroux, Hawks 2) ainsi que (Michael Prévost, Stéphane Roy et Martin Bernier, Hawks 1) ont toutes les raisons d’être fiers du travail accompli par l’ensemble des joueurs et joueuses de leur formation respective, non seulement au cours de la dernière fin de semaine, mais bien tout au long de cette saison 2021-2022 ; félicitations à tous les jeunes participants.