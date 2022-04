Un Omnium de Golf est créé en mémoire de Dominic Fontaine

Sherbrooke — Le 19 juin prochain, le Golf et Académie Longchamps de Sherbrooke sera l’hôte de la toute première édition de l’Omnium Dominic Fontaine.

Environ 150 golfeurs sont attendus à cet évènement qui aura pour mission de commémorer la mémoire de l’athlète de 27 ans, décédé du cancer en 2016 et d’amasser par le fait même, des fonds pour l’Association de la sclérose en plaques de l’Estrie. Reconnu dans la communauté windsoroise pour ses talents et son implication sportive, M. Fontaine laissa également un héritage marqué par des valeurs humaines ancrées et très importantes. À juste titre, la Ville de Windsor a par ailleurs nommé une patinoire en son nom en 2017.

« L’Association de la sclérose en plaques de l’Estrie a été choisie par la famille Fontaine comme bénéficiaire des profits puisque certains de leurs proches sont aux prises avec cette maladie. On estime qu’environ 2 400 personnes en Estrie sont atteintes de sclérose en plaques. », mentionne le communiqué émis par le comité organisateur.

Ce dernier mentionne également que l’entièreté des sommes qui seront amassées lors de cet Omnium de golf demeurera en Estrie. 50 % iront aux services directs auprès de personnes atteintes de sclérose en plaques et l’autre 50 %, sera acheminée du côté de l’Université de Sherbrooke, pour de la recherche sur la maladie.

« La journée du 19 juin prochain se déroulera dans une ambiance festive, en compagnie de la famille et des amis de Dominic, à l’image de ce qu’il aurait aimé. », pouvait-on également lire dans la note de presse, signée par messieurs Marc-Antoine Salois, Guillaume Grenache et Jasmin Dumas.

Le comité organisateur, la famille Fontaine et l’Association de la sclérose en plaques de l’Estrie, désirent remercier de tout cœur, l’ensemble des participants, ainsi que les généreux commanditaires qui se sont déjà engagés à contribuer à la cause, de même que tous ceux qui se joindront à l’évènement.

Pour plus d’informations au sujet de la 1re édition de l’Omnium de golf Dominic Fontaine, il est possible de communiquer avec les organisateurs par courriel à l’adresse omniumdominicfontaine@gmail.com ou encore par téléphone au 819-345-5737.