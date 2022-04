Finale Cougars — Desjardins-Wild : c’est l’égalité 1-1

Windsor – Les joueurs du Desjardins – Wild de Windsor ont tenté une remontée, dans les dernières minutes de la troisième période, mais ce sont les Cougars de Warwick qui repartent avec une victoire de 4-3, dimanche après-midi, au Centre J.-A.-Lemay.

La finale de la Ligue régionale de hockey est maintenant égale 1-1 suite à ce match qui a vu les vainqueurs prendre une avance de 4-1 grâce aux buts de Benjamin Parent (6e), William Vadnais (8e) et Olivier Lecours (1er) en troisième période. En l’espace de 17 secondes, Jordan Chabot (6e) et Piaget Ntakarutimana (7e) ont ramené l’écart à un seul but avec leurs filets réussis à 14 : 48 et 15 : 05 à la grande joie des 625 spectateurs.

Les deux premiers buts du match ont été inscrits en deuxième période. Jordan Chabot avait procuré les devants aux locaux avec son cinquième but des séries et Frédéric Lévis a nivelé la marque, avec son cinquième but des séries, avec un peu plus de trois minutes à faire à la période.

Soulignons qu’Isaak Châteauneuf a été chassé du match dans les premières minutes de la troisième période. Heureusement, les Cougars n’ont pu marquer pendant la pénalité majeure de cinq minutes. Les Cougars ont dirigé 42 tirs vers le gardien Kevin Tardif tandis que Kévin Daigle faisait face à 30 lancers.

Le calendrier des autres matchs de cette série finale :

– Vendredi 15 avril – 20 h 30 : à Warwick (Série égale 1-1)

– Samedi 16 avril – 15 h 30 : au Centre J.-A.-Lemay

– Vendredi 22 avril – 20 h 30 : à Warwick