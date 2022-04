Dark Patriote s’empare de la ceinture sherbrookoise

Saint-Claude - Le samedi 2 avril dernier marquait le grand retour des soirées de lutte de l’Académie de lutte estrienne (ALE) dans la région. Exception faite de quelques événements ponctuels présentés l’automne dernier, il s’agissait de la première véritable carte de combats-spectacles tenue sans restriction de spectateurs depuis le début de la pandémie en 2020.

Or, le lutteur local François Séguin, alias Dark Patriote, s’est particulièrement démarqué lors de ce gala ASCENSION présenté au C.A.P. du Cégep de Sherbrooke, en prenant la mesure de son adversaire et favori de la foule, Bobby Fashion, s’emparant du même coup de la ceinture sherbrookoise de Champion.

Si plusieurs amateurs sur place jugeaient bien arbitraire la victoire du Patriote, il n’en demeure pas moins que ce dernier a réussi à mettre la main sur un troisième titre personnel et un septième en carrière, lors de cette soirée forte en rebondissements.

Anciennement empreint de justice et autrefois appelé Patriote Séguin, le résident de Saint-Claude a finalement traversé « … du côté obscur de la force » en 2019, en prenant bien soin de spécifier que son ¨côté noir¨ n’est tourné uniquement qu’en direction de ses adversaires et aucunement envers les partisans.

« Pour moi le respect mutuel entre moi et les spectateurs est primordial. Si je peux laisser parler ma fougue, ma colère et ma détermination dans le ring, il est des plus importants que celles-ci demeurent à l’intérieur des câbles. Nous sommes là pour assurer un spectacle aux amateurs et non pas pour les invectiver ou les confronter. », de commenter celui qui pratique la lutte depuis 2004.

L’athlète, principalement reconnu pour son aisance technique, tient à souligner l’effervescence et la revitalisation que connaît son sport depuis quelques années.

Le champion mentionne notamment que la présence de plusieurs Québécois au sein des différentes fédérations de luttes professionnelles, de même que le fait de pouvoir compter sur l’appui de certains réseaux de télévisions spécialisés qui offrent une plus grande visibilité à la discipline, est certainement quelques-uns des éléments favorisant la reprise grandissante de l’intérêt pour ce sport-spectacle.

En ce qui concerne le Dark Patriote lui-même, ce dernier n’aura que peu de temps pour savourer sa victoire, alors que celui-ci remettra sa ceinture en jeu aussi rapidement que le 4 juin prochain lors du gala APOGÉE.

L’évènement se déroulera de nouveau du côté du gymnase du centre de l’activité physique du Cégep de Sherbrooke, et ce, à compter de 19 h 30. Pour assister à cette soirée ou pour en apprendre davantage sur le domaine de la lutte en Estrie, il est possible de consulter le site internet de l’Académie au www.estrielutte.com.