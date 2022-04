Belle réussite pour la Journée Mousquiri

Richmond – Le comité organisateur du tournoi national atome Mousquiri peut se dire « mission accomplie », alors que la journée Mousquiri organisée samedi dernier à l’aréna P. E. Lefebvre s’est avérée une très belle réussite.

Les participants et leurs parents notamment, en garderont un très bon souvenir puisque rien n’avait été laissé au hasard afin que les jeunes puissent vivre une belle expérience malgré le fait, qu’ils n’auront pas eu la chance de participer au tournoi au cours des deux dernières années en raison de la pandémie. Ils ont notamment reçu de beaux cadeaux-souvenirs de la part de Mousquiri. Pour les cadeaux aux joueurs de toutes les équipes participantes, ils ont reçu : un petit hockey, une rondelle de Mousquiri, un frisbee, une lanière, un bracelet, un petit sac de linge, une serviette, des porte-clés et une gourde. Le tout bien présenté dans un emballage transparent.

« La journée Mousquiri s’est très bien déroulée. La frénésie du tournoi s’est ressentie dès la première partie, a fait savoir la présidente du tournoi, Jocelyne Morel. La présence de la mascotte Mousquiri, la musique ambiante, la présentation officielle des joueurs, les trois belles parties de hockey, la remise des souvenirs, la participation des spectateurs, bref tout y était afin de faire vivre l’expérience du tournoi en l’espace d’une journée.

La population était aussi au rendez-vous lors du patinage libre avec Mousquiri sans oublier aussi la belle ambiance musicale assurée par le chansonnier Bruno Chirico. Je tiens à remercier toute l’équipe de l’organisation de cette journée qui, sans eux, cette belle expérience n’aurait pu avoir lieu ».

Sur le plan sportif, mentionnons la belle victoire du Promutuel Val-Saint-François M-11 C au compte de 3-0 sur les Cantonniers de Magog. Louis Vallée a marqué à deux reprises et l’autre but a été l’œuvre d’Alexis Champoux. Le gardien de but Raphaël Desaulniers a récolté le jeu blanc.

Dans la catégorie M-11 B, le Promutuel s’est incliné au pointage de 2-0 face à Magog et finalement dans la classe M-11 A, les représentants de Richmond-Windsor se sont butés à une gardienne de but en pleine forme devant la cage des Cantonniers pour s’incliner au compte de 8-4. Jordan Camiré, Jessy Parenteau, Zack Lussier et Evan Veilleux-Kendall ont été les compteurs du Promutuel.

Texte par Guy Marchand pour le Tournoi Mousquiri.