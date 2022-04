Première édition du tournoi de mini-basket du Phénix de l’Escale: un franc succès

Val-Des-Sources - Le 25 mars dernier a eu la première édition du tournoi de mini-basket (6e année) à l’école secondaire de l’Escale.

Près de 200 joueurs et joueuses provenant de 9 écoles primaires de la région se sont réunis afin de démontrer leurs aptitudes et leur talent, mais surtout pour partager la joie de vivre enfin une activité sportive rassembleuse.

« En fait, j’ai été approché par Marie-Hélène B, enseignante d’éducation physique à l’école de La Passerelle à savoir les possibilités d’organiser un tournoi pour les écoles de la région. J’ai trouvé l’idée excellente et je me suis dit que ce serait une belle façon de promouvoir le Basketball à l’Escale. On ne se le cache pas, la pandémie a eu un effet sur les inscriptions sportives. » Vicky Mailhot, enseignante en éducation physique à l’Escale.

« Avec l’aide de l’équipe juvénile de Basket, de nos marqueurs, de notre arbitre d’expérience Jeannot Gauthier, de Yannik Scrosati, responsable du Réseau du Sport étudiant, ainsi que du département d’éducation physique de l’Escale, j’étais bien entourée ! Le tournoi fut un succès sur toute la ligne ! Ça m’a fait chaud au cœur de revoir des sourires et des émotions lors des parties, et que dire des parents et amis qui ont rempli les estrades ! Il y aura assurément une deuxième édition. » Vicky Mailhot, organisatrice du tournoi

Un trio du programme Santé Globale composé de : Angélica Patry, Émilie Thériault et Sophie Duval, ont pris le temps de cuisiner des collations santés et d’installer un kiosque pour promouvoir les saines habitudes de vie.

En demi-finale, La Passerelle s’est inclinée devant l’école de A.D.S de Danville. Également, l’école Masson n’a pu atteindre la finale en perdant contre l’école Notre-Dame-du-Sourire de Saint-Claude. Lors de la finale, A.D.S a remporté les grands honneurs !

Des prix de participation étaient remis aux étoiles de chaque partie, déterminées par les entraineurs adverses et des médailles de bronze, d’argent et d’or ont été remis au grand bonheur des participants.