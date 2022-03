Le Nordik Blades éliminé

Val-des-Sources — Les séries de la ligue régionale de hockey se poursuivaient la fin de semaine dernière et déjà quelques formations faisaient face à l’élimination.

C’était notamment le cas pour le Nordik Blades de Val-des-Sources qui tirait de l’arrière 2 à 0 dans son duel face aux champions de la saison régulière, le Dynamik-Service Agricole de Coaticook.

Les choses s’annonçaient pour le moins ardues, alors que la troupe de Jean-Pierre Turcotte se présentait au domicile du Dynamik avec une formation grandement décimée par les blessures, en plus de compter plusieurs absents.

Malgré tout, le brio du cerbère Jean-Sébastien Boucher jumelé au caractère et à l’intensité de la quinzaine de joueurs présents, auront laissé place à du jeu inspiré permettant au Nordik Blades d’espérer peut-être s’en sortir avec un résultat positif et ainsi forcer la tenue d’une quatrième rencontre dans cette série.

Malheureusement, la force de frappe des Coaticookois aura finalement eu raison de ses visiteurs, en l’emportant par la marque de 6 à 2 devant 376 spectateurs réunis au centre récréatif Gérard Couillard. C’est donc dire que la formation de Val-des-Sources est maintenant officiellement éliminée de la course à la coupe Action Maisons de la LRH.

Pour Samuel Ducharme, joueur et membre de la direction de l’équipe, il est clair qu’il s’agit d’une fin de saison abrupte pour son équipe, mais ce dernier retient beaucoup de positif des derniers mois.

« C’est sûr que nous aurions souhaité un dénouement différent, mais il faut donner crédit aux Dynamik. Ils forment une belle équipe de hockey en plus de compter sur une offensive très redoutable. On leur souhaite à eux, ainsi qu’à toutes les équipes encore en lice, la meilleure de chances pour la suite des séries.

De notre côté, l’heure est au bilan et nous, nous rencontrerons en ce sens au cours de prochaines semaines. Cela dit, nous sommes vraiment fiers de l’éthique de travail dont les joueurs ont fait preuve tout au cours de la saison et je tiens à les en remercier sincèrement. Même chose du côté de l’équipe d’entraineurs qui a eu à composer avec des situations qui n’étaient pas toujours évidentes. Un grand merci à l’ensemble de nos partenaires d’affaires, dont bien entendu l’entreprise Nordik Blades qui nous prêtes généreusement ses couleurs et sans qui cette aventure ne serait certainement pas la même.

Merci également à l’administration et au personnel de l’aréna Connie-Dion pour leur accueil et leur soutien au hockey senior dans la région. Finalement, un merci des plus sincères à tous nos partisans, merci d’être demeurés fidèles match après match et ce, en dépit de tous les aléas liés à la pandémie, venus impactés une fois de plus nos activités cette saison. » de conclure le sympathique # 61.